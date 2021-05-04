【天氣預告】廣東內陸強雷雨區正向南移　天文台料未來兩三小時影響香港

▲ 位於廣東內陸的強雷雨區正逐漸向南移動，可能在未來兩三小時影響香港。（天文台社文平台截圖）

天有不測之風雲，天文台發特別天氣提示，指與低壓槽相關的雷雨區已抵達珠江口，並會在未來一兩小時影響本港。

一道低壓槽會在明日為華南沿岸帶來驟雨。隨著高空反氣旋增強，本週後期沿岸地區天色逐漸好轉。一股偏南氣流會在週末至下週初為該區帶來炎熱的天氣，但局部地區有驟雨。而另一道低壓槽會在下週中期再度為華南帶來不穩定天氣。

天文台表示，與位於廣東內陸低壓槽相關的雷雨正逐漸向南移動，預料會在今晚影響沿岸地區。本港今日下午天氣炎熱，多處地區氣溫上升至31度或以上。本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨。今晚及明早有幾陣狂風雷暴。明日日間驟雨減少，短暫時間有陽光，氣溫介乎24至30度。初時吹和緩偏南風，明日吹微風。展望本週後期及下週初部分時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨。

根據9天天氣報告，明日（5日）及後日（6日）大致多雲，間中有驟雨。初時有幾陣狂風雷暴。日間驟雨減少，短暫時間有陽光，氣溫介乎24至30度；星期五、六、日部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，氣溫介乎25至31度。

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責任編輯：郭詩詩