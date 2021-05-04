【虐兒事件】涉淋子女熱水母被揭持續虐女　女童指母親不開心便以熱水淋她

▲ 涉淋子女熱水母被揭持續虐待女兒。經濟日報資料圖片

37歲主婦向7歲兒子及10歲女兒淋熱水案，涉案主婦早前承認有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等3罪，今（4日）於區域法院被判囚2年半。法官判刑時披露，10歲女兒自2017年起已持續受虐，更一度因遭母親揑傷臉頰而獲頒保護令，被安排與外婆同住。女兒及後返回家中與父母同住，但9個月後便因燙傷而再次入院，女兒亦坦言，當母親不開心的時候便會以熱水淋她。

法官今判刑前指，根據社工的報告，被告的一對子女於事發後，對於母親不在身邊而感到迷失，女兒Y現時只會向公仔訴心事，而兒子X則終日打機。

法官指，被告對心理和精神科醫生所說的話不盡不實，以致醫生判斷被告並沒有虐兒前科。事實上，根據Y的醫療報告指，Y自2017年起已持續受虐，當時Y遭母親揑傷臉頰，事件被定性為已確立的虐兒事件，社署等進行跨部門會議商討後，Y獲頒保護令，被安排與外婆同住。

Y隨後返回家中與父母同住，但僅9個月後，Y便再因燙傷而入院，醫生並發現Y的肚部、大腿和左膝有舊的燙傷傷口，而Y亦坦言，被告不開心的時候便會向她淋熱水，該次事件被定性為高度懷疑虐兒事件。

法官又引述兩姊弟的創傷報告指，被告一旦遇上生活壓力等，便會以不恰當的方式對待子女，現時子女與姑婆同住，生活不錯但感苦悶，而Y的成績更一落千丈。至於子女的情緒，報告則指出他們對受虐事件不願多提，只對被告有正面評價，更指被告從來不會生氣，但明顯與案情不符。子女對於如何預防再受虐並沒有建議，他們只擔心母親。

法官於判刑後質疑，Y曾多次受虐，為何一直與Y接觸的人卻沒有發現？法官因此促相關有責任的人需防止同類事件再發生，一旦發生兒童懷疑受虐，應立即舉報。

法官又指，兩姊弟應接受適當的心理輔導和教導，讓他們知道他們並非母親入獄的原因，他們只是受害者。

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記者：楊詠渝

