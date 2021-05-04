【生命鬥士】抗病9年父母好友默默守護　李明蔚從不言棄走至最後一刻

▲ 李明蔚是生命鬥士。

抗癌鬥士李明蔚（Sarena）自2012年起確診患上罕見癌「鼻咽腺樣囊性癌症」，長年以來一直積極抗癌魔。可是今日好友馬浚偉代為公告不幸消息，指李明蔚已離開人世。

歌手出身的李明蔚，自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，9年多以來一直積極抗病。李明蔚近年接受新的癌症療法，可是病情仍然反覆，在上月初因為身體出現劇痛，要入院檢查和安排做治療止痛。

至上月底，一直更新社交平台的她，表示已無力再更新訊息，要交由好友馬浚偉代筆答謝好友關懷，惜至今日（5月4日）終不敵病魔，與世長辭，終年31歲。

▲ 李明蔚今日下午不敵癌魔離世。（Facebook圖片）

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22歲確診罕見病

Sarena在2010年以歌唱組合「小龍鳳」出道，2012年3月加拿大讀書進修期間，鼻血突然連續兩天流不停，其後確診罕見癌「腺樣囊性癌」，腫瘤壓住她的神經，令她右邊臉面癱，眼睛合不上，出現眼紅、眼乾、微絲血管爆裂等症狀，外出時更會吹沙入眼。

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22歲確診罕見癌症，李明蔚經歷了38次電療、4次化療，多年抗病路上，Sarena飽受癌魔折騰，出現面癱、眼晴合不上等症狀，更試過不停流鼻血，要在喉嚨開口幫助呼吸。雖然也想過放棄，她最終繼續堅持，希望以生命影響生命。

▲ 李明蔚一直獲好友馬浚偉幫助。（Facebook圖片）

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古仔、馬仔等好友一直支持

李明蔚在日常起居上需依仗父母，曾接受TOPick訪問坦言，如果不是因為父母，她可能已經輕生。至於患病期間經歷的痛苦折磨，她希望是為父母所承受：「 我有一個心願是，我現在的病是為他們承受，希望他們健康。我寧願自己病，也不想看到他們不舒服。因為真的很辛苦，希望他們日後可以不用承受。」

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李明蔚抗癌路上得到不少人的愛和支持，其中馬浚偉更不遺餘力，出錢出力幫助她。2017年她初次見到馬仔時，正躺在病榻上，當時她已錄製了新曲《交換愛情》，卻因鼻內腫瘤出血，狂流不止而需入院在喉嚨開口，連說話也困難，更遑論唱歌，但得馬仔一直鼓勵，早前馬仔亦重唱此歌送給Sarena。

另外，多位圈中藝人如古天樂、張衛健亦有作出支持，令她可籌足醫藥費接受新的治療法，其中李明蔚偶像容祖兒，多年來亦一直低調地作出幫助，曾私下捐6位數助籌醫藥費。