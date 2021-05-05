【親子關係】女兒心目中的非典型媽媽　葉劉淑儀：給予女兒負責任的自由

良好親子關係是一輩子的事，新民黨主席葉劉淑儀的女兒雖然已經長大，但母女二人的關係卻親如朋友，TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》今次邀請新民黨主席葉劉淑儀，分享母女相處之道。

適逢母親節將至，葉太在節目中坦言女兒很有心思，每年母親節都會送禮物給她，她憶述去年除了送花外，還增送酒店按摩券，讓她可以在工餘時間放鬆。

給予女兒「負責任」的自由

如何才能維持良好親子關係？葉太指，關鍵在於給予女兒「負責任」的自由，女兒不感興趣的東西，葉太從來不會強迫她學習，好像跳舞、鋼琴及小提琴，女兒嘗試學了一段時間表示沒有興趣繼續下去，葉太也交由她自行決定。

不會逼她，明知她不喜歡都強逼。對於女兒選擇學校及轉科，我會給予自由，但她要負責任。

葉太指，女兒小時候對電腦感興趣，便讓她去接觸及學習，現時女兒已學懂編碼，「最重要是給小朋友發展自己的興趣」。

爭執靠聆聽化解

母女相處爭執難免，葉太指「聆聽」是化解紛爭的好方法。她指時代改變，不能沿用上一代的管教方法，像是體罰、下跪「掹耳仔」，或拿藤條出來。葉太指與子女起衝突，首要聆聽他們的需要，

為甚麼苦惱呢？要溝通，聽她說為甚麼這麼苦惱，與朋友吵架還是因學習追不上被人嘲笑？你才去幫助她化解問題。

忙於公務女兒曾有微言

女兒曾形容葉太為「非典型媽媽」，曾因媽媽忙於公務，甚少陪伴她而有微言。葉太指自己也為此感到不好意思，

我做處長、局長那幾年很忙，花在女兒身上的時間很少。我女兒曾有怨言，沒有陪伴她去運動會，芭蕾舞表演沒有幫她梳頭，要靠其他家長幫忙。

葉太指，親自照顧女兒很重要，許多父母因忙於工作，把責任交給工人姐姐或家中長輩，但事實上父母的角色難以取代。她指自己再忙也會抽時間聆聽女兒的心事，「其實很難得，如果她願意與你分享心事，尤其是去到青春期」。她亦建議父母與子女傾談時，不要用自己的價值觀或舊時觀念去批評或責備，才能維持良好溝通。

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記者：鄺嫻、胡嘉儀