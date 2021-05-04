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胡定旭：華昇負責全民檢測沒收港府一元

政治 19:21 2021/05/04

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胡定旭接受劉慧卿訪問。（林曉君攝）

胡定旭：華昇負責全民檢測沒收港府一元

華大基因實驗室早前疑因樣本交叉感染，導致出現約30宗「假陽性」個案。華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭表示，會儘快提交詳細的調查報告，又指已跟從政府專家顧問袁國勇的建議，包括改善檢測員的休息安排；待樣本氣泡消失後，才抽出樣本；以及加強監管等。

胡定旭今日接受網上媒體訪問時指，任何檢測都有風險，重點是如何在教訓中吸取經驗，他又指，歡迎政府安排獨立第三方檢視華大有何改進空間，「我們自己亦找了第三方」，強調醫療失誤是零容忍。

胡定旭表示，之所以成立華昇，是因為本港出現第二波疫情時，見到市民到私家診所做檢測，費用高達2500至3500元，因此才和港府、國家衛生健康委員會商量如何協助，衛健委建議和華大基因實驗室合作，其後國家支援隊伍才來港支援。胡定旭透露，上次國家隊伍來港支援全民檢測時，全由中央買單，「我們（華昇）沒有收香港政府一元。」強調當初的初心是為香港私營市場提供大量檢測，及將價錢壓低，「為人民服務」。

他又強調，華昇沒有壟斷市場，反而常常幫忙「執手尾」，例如有些原本答應政府做的供應商臨時做不到，就會由華昇頂上，因此出現一個員工一個星期工作50小時的情況。

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記者:林曉君

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