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胡定旭認證劉慧卿是「愛國者」　冀多些非建制派參選

政治 20:27 2021/05/04

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胡定旭稱願提名劉慧卿參選立法會。（林曉君攝）

12月舉行的立法會選舉，參選者須獲得選舉委員會五大界別各2至4張提名，「愛國者」是基本門檻。民主派前主席劉慧卿今日就獲全國政協常委胡定旭認證是「愛國者」，明言「如果你出嚟選，我即刻簽名（提名）畀你！」。

劉慧卿早前受訪時曾呼籲泛民應考慮不參選，認為要向建制派爭取提名票是屈辱，不過今日胡定旭接受劉慧卿訪問時再次大開綠燈，不僅稱要提名劉慧卿，還大讚民主黨「睇得到大局」。

他續稱，整個選舉改革中，最希望多些非建制派和年輕人參選，將新思維、新動力帶入政府和立法會，強調非常願意考慮每一個需要他提名的人，只要不是「攬炒」、「港獨」、「制裁香港」的人。

對於全國港澳研究會理事田飛龍「忠誠廢物論」，胡定旭讚其「講得好中」，有獨特見地，他不點名指，確實有人好心做壞事和「幫倒忙」。

胡定旭認為，中央在回歸初期對香港的管制「好鬆」，惟佔中和反修例運動令人覺得「香港實在好唔掂」，強調中央忍無可忍、並做了很多研究、深思熟悉下才「出手」，他認同修改選舉制度是倒退，但認為「下重藥」才可讓香港穩定下來發展。

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撰文 : 傅流螢

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