港府煞停外傭強制打針　菲律賓外長︰林鄭是鴉片戰爭以來最好香港領導人

▲ 菲律賓外交部長洛欽大讚林鄭是鴉片戰爭以來，香港最好的領導人。（網上截圖）

勞工及福利局早前擬要求外傭續約時需接種新冠疫苗，立即惹來菲律賓外交部長洛欽批評帶有歧視。結果，特首林鄭月娥今早轉口風指，已要求局方重新檢視有關要求，強調未有定案。洛欽隨即在社交媒體發文對林鄭讚不絕口，形容她是「自鴉片戰爭以來，香港最好的領導人」！

洛欽更在文中對林鄭表示感謝，更指林鄭一向都是反應迅速和明智。

港府上周五（30日）公布會研究將疫苗接種，列作外傭來港申請工作簽證或續約的要求後，洛欽隨即上周六（1日）在社交媒體批評港府做法，認為只要求外傭接種疫苗帶有歧視意味，措施應該包含全港的外地勞工。

洛欽除了對林鄭讚口不絕，他日前在社交網站發表附帶粗口言論，要求中方船隻離開菲中有主權爭議水域。事隔一日，他的態度亦180度轉變，昨日先後向中國駐菲律賓大使，以及中國外長王毅致歉。

洛欽在文中提到，指若果王毅有使用推特，他對傷害對方感情深感抱歉，讚揚「王毅是他的外交偶像，在思想和儀態上都優雅，自己難以模仿」。

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