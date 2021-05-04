林鄭稱歷任一哥均重視警民關係　嘆警員受不公平對待

▲ 林鄭月娥（右）表示，希望能盡快恢復警民關係。（影片截圖）

由特首林鄭月娥主持、一連40集的《選委界別分組面面觀》繼續播出。林鄭月娥在節目稱表示，希望能夠盡快恢復警民關係，又指歷任警務處處長都重視警民關係，尤其是與青少年。

林鄭月娥今日訪問民建聯成員、前大埔區議員胡健民，大談取代區議會的「新界分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表」。

林鄭月娥表示，18區的地區滅罪委員會，建構的網絡令到香港成為數一數二安全城市，警民關係亦良好，可是2019年的社會事件，令警員受到不公平對待，冀能夠盡快恢復警民關係。

選舉制度改變後，區議會絕迹於負責選特首的選舉委員會。林鄭月娥表示，分區委員會早在70年代已有，當時還未設有區議會，但隨住代議政制發展，讓市民可以投票選出代議士，不過上次區議會選舉令人沮喪，原本的理性務實，討論地區的平台，變得極端政治化。

另外，林鄭也訪問中國香港 (地區) 商會 - 廣東榮譽會長杜源申，討論「內地港人團體的代表」。林鄭表示，曾研究在內地設票站，但未來數場選舉未必能做到，希望透過完善選舉制度，能讓內地港人有把聲音。

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記者：陳宛彤