【檢疫安排】政府擬周五撤銷英國及愛爾蘭登機來港禁令　起飛前72小時須取得陰性檢測結果

▲ 政府公布計劃於周五（7日）起撤銷曾逗留愛爾蘭及英國的人士登機來港的禁令。（資料圖片）

政府今日（4日）公布調整到港人士的登機及檢疫安排，擬於周五（7日）起，撤銷曾逗留愛爾蘭及英國的人士登機來港的禁令，當地來港航班可望恢復，並容許當地香港居民登機回港，而有關人士抵港後必須遵守最嚴格的強制檢疫及檢測安排。

政府發言人表示，考慮到愛爾蘭及英國的疫情已趨平穩及疫苗接種率比較理想，如本地及當地疫情未有重大轉變，政府計劃由5月7日起撤銷從當地登機來港的限制。

從上述地區回港人士在取得起飛前72小時採樣進行的新冠病毒檢測陰性結果後，加上預訂21晚指定檢疫酒店房間的確認書，便可登機來港，而抵港後須在機場接受「檢測待行」並取得陰性結果，然後在指定檢疫酒店進行21天強制檢疫（期間接受最少3次檢測），完成強制檢疫後仍須在抵港後第26天接受強制檢測。

政府同時公布，將繼續禁止來自印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓的民航客機來港，及繼續禁止所有曾逗留印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、巴西或南非的人士從任何地方登機來港。

根據地區性「熔斷機制」，政府於4月18日宣布對印度、巴基斯坦及菲律賓實施有關禁令，其後亦於4月29日對尼泊爾實施有關禁令，並宣布進一步收緊「熔斷機制」，包括機制不會自動於兩周後中止，而須經定期檢視相關地區疫情及禁令能否撤銷，方能恢復航班及容許曾逗留當地的人士登機來港。

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責任編輯：馮琪雅