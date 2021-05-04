【虐兒事件】5歲女童被親父及繼母虐殺案　繼母及繼外婆就定罪及刑期上訴

▲ 5歲女童虐殺案，繼母及繼外婆將就定罪及刑期提出上訴。經濟日報資料圖片

5歲女童遭父親及繼母虐待致死，與當時8歲的小兄長身上各有逾130處傷勢。涉案父親及繼母早前於高等法院經審訊後，被陪審團裁定謀殺罪成，依例被判囚終身；繼外婆則被裁定2項殘暴對待兒童罪成，被判囚5年。據了解，繼母日前已正式就謀殺罪定罪及殘暴對待兒童罪的判囚9年半刑期提出上訴，繼外婆則已就定罪及判刑提出上訴。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）早前經審訊後，被陪審團裁定謀殺罪成，兩人依例被判囚終身。法官另就兩人早前承認兩項殘暴對待兒童罪，各判囚9年半。

涉案繼外婆（57歲、會計文員）原被控4項殘暴對待兒童罪，唯陪審團僅就繼外婆忽略兩兄妹而裁定其兩項罪成，另兩項涉及虐待兩兄妹的控罪則罪名不成立。

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記者：楊詠渝