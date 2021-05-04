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【疫苗氣泡】調查指4成人不贊成推出「疫苗氣泡」措施　51%表明不會為此而打針

社會 21:03 2021/05/04

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「疫苗氣泡」措施上周四（4月29日）起實施，有調查顯示逾半受訪市民表明不會因此而接種新冠疫苗。（資料圖片）

政府上周四（4月29日）起放寬以「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆及6類場所的營業限制，有調查顯示，逾半受訪市民表明不會因此而接種新冠疫苗，4成市民更表示不贊成政府推出相關措施。

香港研究協會於4月26日至5月2日訪問1,064名18歲或以上市民，以了解市民對不同社會民生議題意見，問及是否贊成政府推出「疫苗氣泡」措施，「贊成」及「不贊成」的比例相若，分別佔41%及40%。

調查進一步問及受訪者會否因「疫苗氣泡」措施而接種新型疫苗，多達51%受訪者表示「不會」，23%表示「會」，「不知道／很難說」及「無意見」共佔19%，另有7%表示「在計劃提出前已接種」。

調查機構指，結果反映現階段公眾對「疫苗氣泡」計劃反應不甚積極，促請政府與餐飲業界保持密切溝通，適時改善措施的執行細節，以獲公眾支持，並檢視及改善現時疫苗接種資訊發佈渠道，協助市民全面及正確地掌握疫苗資訊，建立市民對疫苗的信心，提高接種意願。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

疫苗氣泡 疫苗 新冠肺炎 社會民生

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