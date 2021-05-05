【丙型肝炎】口服藥「直接抗病毒藥物」治丙肝治癒率逾9成　醫管局擴闊藥物名冊料每年惠及1700人

▲ 東區醫院內科顧問醫生勞偉祥表示，多達8成丙型肝炎患者直至後期才發現患病，甚至演變為肝硬化或肝癌。（陳靜儀攝）

丙型肝炎屬於慢性病毒性肝炎，若置諸不理或引致肝硬化和肝癌。醫管局推算本港2.2萬名丙肝患者中，高達近9成患者從未接受治療，認為與傳統治療丙肝的藥物多副作用及治療需時長達一年等有關，導致患者無心就醫。局方指，近年推出的新型口服抗病毒藥物，只需8至12星期療程，且副作用少，治癒率達95至100%；當局已於去年10月起擴闊藥物名冊，讓病情處於不同階段的病人均可用新藥，預計每年可惠及約1,700名丙肝病人，呼籲潛藏患者盡快檢查及治療。

東區尤德夫人那打素醫院內科顧問醫生勞偉祥表示，丙型肝炎病毒傳播途徑以血液傳染為主，如沒有經血液測試則無法診斷出來。由於丙型肝炎病徵並不明顯，患者會感到疲倦、食慾不振、眼白顯黃等，多達8成患者直至後期才發現患病，甚至演變為肝硬化或肝癌。

醫管局質素及安全部代理副顧問醫生高君龍表示，根據2018年一項研究發現，本港約有0.3%人口為丙肝患者，推算即現時約有2.2萬人受感染，惟當中僅一半人曾接受診斷，治療覆蓋率則只有12%，認為覆蓋率與以往的治療方式有關。

勞偉祥解釋，傳統治療丙型肝炎，醫生會處方干擾素藥物及利巴韋林，惟治療需時1年，且副作用較高，包括會出現不同腸胃不適、肝酵異常等，更只有50%痊癒率，「臨床上一些病徵輕微的患者因不想有副作用，會寧願等幾年之後先再治療。」他說醫管局於2014年起引入新型全口服「直接抗病毒藥物」，療程只需約8至12周，亦大大減低副作用，「最多頭赤一下」。他續指，新藥服食簡單，病人較易接受，且治療成效達95至100%，又提到2020年局方共處方1,100名丙肝患者服食新藥，「幾乎全部醫返好」，期望可於2030年前減少9成丙肝新症及減少65%死亡個案。

記者：洪芷晴