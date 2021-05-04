【疫苗接種】專家委員會今研最新9宗死亡個案　均指與打針無關惟其中58歲婦尚未解剖

▲ 專家委員會今研最新9宗死亡個案，均指與打針無關惟其中58歲婦尚未解剖（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃自4月26日開展，至今（4日）共28人打針後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今就最新9宗個案召開會議討論，認為其中2宗與新冠疫苗接種並沒有因果關係；其餘7宗則初步認為與疫苗接種無關，惟其中於上周五亡的58歲婦仍未解剖。

相關9宗個案包括：

此外，專家委員會亦總結了2宗較早前接獲的個案因果關係評估。第1宗於3月7日首次公布，涉及一名於3月13日離世的80歲男子。全面解剖報告顯示死因是急性心肌梗塞及缺血性腸道病。其餘調查結果亦沒有顯示任何源於疫苗的免疫系統反應。專家委員會基於世衞的算法流程，總結該男子的死亡與新冠疫苗接種並沒有因果關係。

第二宗於4月21日首次公布，涉及一名於4月16日離世的72歲男子。其主診醫生認為其死因是透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，亦沒有臨床原因懷疑與疫苗有關。專家委員會總結該男子的死亡與新冠疫苗接種並沒有因果關係。

而貝爾面癱方面，4月19日至5月2日期間，衞生署接獲16宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告。這些個案涉及10男六女，年齡介乎20至87歲。當中，七宗曾接種科興新冠疫苗，九宗曾接種復必泰疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為3宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。

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責任編輯：鄧凱文