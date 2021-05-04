【追踪變種病毒】上月中確診印男及女友人供出更多行蹤　包括東涌諾富特東薈城酒店、愉景灣食肆Zaks

▲ 上月中確診印男及女友人供出更多行蹤，曾到訪東涌諾富特東薈城酒店。酒店網頁圖片

本港累計有6名社區確診者檢出變種新冠病毒，其中最早於社區發現、從杜拜抵港的29歲染疫印裔男子及其31歲菲籍女友人疑隱瞞行蹤逾半個月，兩人分別於上月17及18日相繼確診，衞生防護中心今晚再公布，兩人更曾訪東涌諾富特東薈城酒店和愉景灣食肆 Zaks，將因應最新資料要求相關人士進行強制檢測。

▲ 上月中確診印男及女友人供出更多行蹤，包括愉景灣食肆Zaks。(Zaks社交網站圖片)

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今於疫情記者會指，印裔男及其女友昨日才告知上月11日曾經去過東涌東薈城，同日更曾光顧位於東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge，故中心昨晚才可公布相關處所須納強檢名單，又指如調查發現涉及隱瞞，會引用599D條例檢控。

▲ 張竹君（左）今於疫情記者會指，如調查發現涉及隱瞞，會引用599D條例檢控。（陳靜儀攝）

中心晚上再發稿指，經過大量的疫情追蹤工作，今日進一步確認2人於4月10日及4月11日的行程細節，除較早前已公布的東涌海堤灣畔食肆Curry Lounge外，其他處所包括東涌東薈城商場、東涌諾富特東薈城酒店和愉景灣食肆 Zaks。中心會因應最新資料要求相關人士進行強制檢測。

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責任編輯：鄧凱文