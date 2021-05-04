【疫苗接種】昨日8人接種疫苗後不適送院　51歲女子右臉及手腳麻痺拒留院

▲ 新冠疫苗接種計劃自2月26日起展開，至今已完成接種共約1,562,800劑疫苗。（陳靜儀攝）

政府公布，昨日（4日）共有8宗接種新冠疫苗後送院個案，其中5人已出院，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

不遵從醫生勸告自行出院的其中一人為51歲女子，她於元朗體育館社區疫苗接種中心接種首劑復必泰疫苗後，右臉、上肢和下肢麻痺，昨午1時許送往博愛醫院；另一人為39歲女子，於龍琛路體育館社區疫苗接種中心同樣接種首劑復必泰疫苗後，左臉出現麻痺，昨晚8時許送往北區醫院，二人均情況穩定。

未經診症自行離開醫院的個案是一名42歲男子，他於官涌體育館社區疫苗接種中心接種第2劑科興疫苗後，出現雙臂痕癢，昨日晚上7時33分送往伊利沙伯醫院 ，情況穩定。

餘下5人情況穩定，經治療後已出院。其中一名33歲女子在大埔墟體育館社區疫苗接種中心接種首劑復必泰疫苗，注射部位感疼痛，並延伸至胸部，但送院治療後亦已出院。

新冠疫苗接種計劃自2月26日起展開，今日已踏入第68日，政府公布至今已為市民接種共約1,562,800劑疫苗，當中約989,700名市民已接種第1劑疫苗，包括約452,100人接種科興疫苗，約537,600人接種復必泰疫苗；約573,000人已接種第2劑疫苗，包括約324,800人接種科興疫苗，約248,200人接種復必泰疫苗。

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責任編輯：馮琪雅