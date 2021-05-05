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【突擊封區】政府零時十分列薄扶林道118號豪峰為「受限區域」　禁居民外出待早上9時接受強制檢測

社會 00:25 2021/05/05

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豪峰（薄扶林道118號） 陳國峰攝

政府今日（5月5日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣告自凌晨12時10分起限制在南區指明「受限區域」，即薄扶林道118號豪峰(見附圖)內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。檢測將會於今日上午9時後開始，目標於今日內完成此行動。

政府發言人表示，由於豪峰昨日（5月4日）發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府今日(5日)將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。目標是爭取於今日內完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。

若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於今日參加文憑試，有關考生應帶同身份證明文件和准考證，盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站以獲得優先檢測。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強

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