【好聲好戲x逆天奇案】易宇航分享學習廣東話竅門　聲演《流氓大亨》萬梓良獲好評【有片】

▲ 「御用外國人」易宇航（Julian Benedikt Gaertner）於TVB節目《好聲好戲》中聲演《流氓大亨》的中萬梓良的角色。

TVB新節目《好聲好戲》本周一（5月3日）首播，口碑不俗，昨晚（5月4日）播出的《好聲好戲》內，「御用外國人」易宇航（Julian Benedikt Gaertner）聲演《流氓大亨》萬梓良的角色。

雖然他被導師龍天生指他「衰多手」，但整體而言易宇航獲得不少讚賞，特別是一個母語非廣東話的人卻要參加聲演比賽，更是不容易。

易宇航曾接受訪問時笑言自己是「看起來像外國人的香港人」，並透露如何學習廣東話。

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易宇航德國來港家居

昨晚播出的《好聲好戲》內，易宇航選了《流氓大亨》作首戰作品，並聲演萬梓良的角色。

眾導師大讚易宇航的表現，指他將感情掌握得很好，而且愈聽愈不像是外國人的聲音，惟一美中不足之處是他「衰多手」，於配音期間拍打了一下譜架，以致出現雜聲。

易宇航自2006年從德國來港定居，並在香港大學修讀社會科學學院文學士，主修政治科學、地理學及傳媒與文化研究學，現時的他精通德語、英語、法語、普通話及廣東話。

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▲ 《尋找家香味》。（TVB截圖）

融入香港生活

能操流利廣東話的易宇航分享學習中文的方法指：「在男生宿舍學中文更快，需要多說才說得好。但如果看書，睇的與說的不同，每次也帶著筆記本去幫助學習。」

熱愛香港的文化的他，連一般西方人都不敢吃的鳳爪，他不但不抗拒甚至喜歡：「最愛到茶記用餐，最愛鹹蛋肉餅飯，很喜歡吃鳳爪。」

居港超過10的易宇航深受中國文化吸引，他談到對自己的身份認同時，幽默稱：「我是香港人，不過都是有些分別的，因為我看起來像外國人。」並感慨指：「我人生最重要的時間都在香港，在這裏已逾10年了，這對我的人生很有影響。」

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