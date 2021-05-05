  • 27°C
香港時間 : 2021505日 (週三) 11:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好聲好戲x逆天奇案】易宇航分享學習廣東話竅門　聲演《流氓大亨》萬梓良獲好評【有片】

娛樂 10:35 2021/05/05

分享：

熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

「御用外國人」易宇航（Julian Benedikt Gaertner）於TVB節目《好聲好戲》中聲演《流氓大亨》的中萬梓良的角色。

TVB新節目《好聲好戲》本周一（5月3日）首播，口碑不俗，昨晚（5月4日）播出的《好聲好戲》內，「御用外國人」易宇航（Julian Benedikt Gaertner）聲演《流氓大亨》萬梓良的角色。

雖然他被導師龍天生指他「衰多手」，但整體而言易宇航獲得不少讚賞，特別是一個母語非廣東話的人卻要參加聲演比賽，更是不容易。

易宇航曾接受訪問時笑言自己是「看起來像外國人的香港人」，並透露如何學習廣東話。

【開心速遞】「朗拿度」德國來港追演員夢　易宇航最愛坪洲：我係香港人【有片】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

易宇航德國來港家居

昨晚播出的《好聲好戲》內，易宇航選了《流氓大亨》作首戰作品，並聲演萬梓良的角色。

眾導師大讚易宇航的表現，指他將感情掌握得很好，而且愈聽愈不像是外國人的聲音，惟一美中不足之處是他「衰多手」，於配音期間拍打了一下譜架，以致出現雜聲。

易宇航自2006年從德國來港定居，並在香港大學修讀社會科學學院文學士，主修政治科學、地理學及傳媒與文化研究學，現時的他精通德語、英語、法語、普通話及廣東話。

【好聲好戲】陳安瑩闊別9年重返TVB　「傻姑」一人聲演三角盡騷實力【有片】

《尋找家香味》。（TVB截圖）

融入香港生活

能操流利廣東話的易宇航分享學習中文的方法指：「在男生宿舍學中文更快，需要多說才說得好。但如果看書，睇的與說的不同，每次也帶著筆記本去幫助學習。」

熱愛香港的文化的他，連一般西方人都不敢吃的鳳爪，他不但不抗拒甚至喜歡：「最愛到茶記用餐，最愛鹹蛋肉餅飯，很喜歡吃鳳爪。」

居港超過10的易宇航深受中國文化吸引，他談到對自己的身份認同時，幽默稱：「我是香港人，不過都是有些分別的，因為我看起來像外國人。」並感慨指：「我人生最重要的時間都在香港，在這裏已逾10年了，這對我的人生很有影響。」

同場加映：黃建東母子專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【好聲好戲】陳安瑩闊別9年重返TVB　「傻姑」一人聲演三角盡騷實力【有片】
10:46 2021/05/04
【好聲好戲】陳安瑩闊別9年重返TVB　「傻姑」一人聲演三角盡騷實力【有片】
【尋找家香味】陳貝兒赴坪洲探御用外國人易宇航　Julian隻身來港發展感無悔
12:28 2021/01/25
【尋找家香味】陳貝兒赴坪洲探御用外國人易宇航　Julian隻身來港發展感無悔
【開心速遞】「朗拿度」德國來港追演員夢　易宇航最愛坪洲：我係香港人【有片】
22:14 2019/09/11
【開心速遞】「朗拿度」德國來港追演員夢　易宇航最愛坪洲：我係香港人【有片】

你可能感興趣

【好聲好戲】陳安瑩闊別9年重返TVB　「傻姑」一人聲演三角盡騷實力【有片】
10:46 2021/05/04
【好聲好戲】陳安瑩闊別9年重返TVB　「傻姑」一人聲演三角盡騷實力【有片】
【尋找家香味】陳貝兒赴坪洲探御用外國人易宇航　Julian隻身來港發展感無悔
12:28 2021/01/25
【尋找家香味】陳貝兒赴坪洲探御用外國人易宇航　Julian隻身來港發展感無悔
【開心速遞】「朗拿度」德國來港追演員夢　易宇航最愛坪洲：我係香港人【有片】
22:14 2019/09/11
【開心速遞】「朗拿度」德國來港追演員夢　易宇航最愛坪洲：我係香港人【有片】
易宇航 娛樂人物職業 演員 家庭關係 逆天奇案 好聲好戲 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
11:37 2021/04/27
【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【生命鬥士】肝腫瘤漲大不知能撐多久　李明蔚感謝好友打氣：已明白生存意義
11:40 2021/04/07
【生命鬥士】肝腫瘤漲大不知能撐多久　李明蔚感謝好友打氣：已明白生存意義