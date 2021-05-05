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【童黨摑少女】天水圍少女疑被2名友人施襲　掌摑腳踢逾30次

社會 09:55 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

天水圍有少女被2人年齡相若的少女施襲。

天水圍發生懷疑童黨欺凌事件，天水圍一名少女，被另外兩名年齡相若少女多次掌摑及腳踢，另有一人旁觀，一人將施襲過程拍成約6分鐘的影片。據影片顯示，料欺凌與受虐雙方認識，片段中一名身穿黑色T恤及一名身穿灰色外套的少女，以粗言穢語質問子，兼掌摑及腳踢一名年齡相若、被稱作「豆腐姐」的女子。

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兩人虐打事主約1分半鐘，期間至少掌摑她10多巴掌，又數次用腳踢向事主腹部及臀部。事主遭踢至跌坐地上，口罩亦被打至脫落。

其後事主被喝令跪在地上，再被兩人粗口指罵，內容涉及責怪她「無義氣」及拒絕一同「去街玩」，當事主嘗試解釋及爭辯時，再被人輪流打罵，至此片段結束，暫未知被打女童的傷勢。

據悉，事發後其中一名涉施以虐打的女童，其家人主動聯絡警方，並帶涉事女童前往警署自首；而事件中被虐打的事主，早前涉嫌與一宗傷人案有關被警方拘捕。

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記者：陳麗娜

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