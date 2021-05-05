【免費展覽】ART CENTRAL欣賞KAWS草間彌生作品　指定餐廳消費集齊蓋印可獲村上隆特別版精品

▲ 今年的ART CENTRAL開放大眾免費入場，圖為日本前衞藝術家、有稱波點女王的草間彌生的《跳舞南瓜》，展售價為55萬港元。（CURATOR提供）

CURATOR品牌素以「讓藝術融入生活」作理念，致力拉近大眾和藝術的距離，讓大眾毋須出國或昂貴的展覽門票，在日常就能目睹藝術大師的作品。各位藝術愛好者今次可到訪三大藝術據點：ART CENTRAL 、CURATOR及LEX COFFEE，打卡或消費將可獲村上隆激罕限量特別版設計Perrier，別具收藏價值。今年的ART CENTRAL開放大眾免費入場，毋須門票，讓聞名世界的藝術作品不再遙不可及！

大家只需到ART CENTRAL打卡並分享至個人社交平台，再到CURATOR及LEX COFFEE作任何消費，工作人員在每個藝術據點均會為客人蓋上印章作證明，集齊三個即獲贈村上隆激罕限量特別版設計Perrier。

▲ 到指定餐廳消費，集齊三個蓋印，即獲贈村上隆激罕限量特別版設計Perrier。

據點一: 到Art Central與當代藝術大師傑作碰面（5月20至23日）

CURATOR首次於年度藝術盛事藝博會Art Central登場，將一眾藝術大師的焦點作品拉近人們的視野中，包括炙手可熱的KAWS、草間彌生、奈良美智和Mr. Doodle。著名紐約藝術家及普普文化代表人物KAWS因其原創藝術形象和先鋒藝術實踐而聲名大噪，是次LEX 呈獻其代表作COMPANION系列銅製雕塑作品，展售價為200萬港元。COMPANION是KAWS於1999年到訪日本時創作的首件玩具，當時推出限量版幾乎馬上售罄，此後這個人物成為KAWS作品中經常出現的角色。

▲ 著名紐約藝術家及普普文化代表人物KAWS因其原創藝術形象和先鋒藝術實踐而聲名大噪。（CURATOR提供）

另一焦點作品為日本前衞藝術家、有稱波點女王的草間彌生的《跳舞南瓜》，展售價為55萬港元。她的作品以高度對比的圓點著名，而南瓜代表日本戰後的心靈糧食都經由草間雙手站在世人眼前。

日本藝術家奈良美智創作不拘一格，憑著卡通似的憂鬱兒童和動物畫作而聞名於世。早前其嶄新雕塑作品《Mori Girl》引起一陣搶購熱潮，是次在展出的是2012年限量版編號86 ，別具收藏價值，展售價為90萬港元，另一件作品《無題（誰搶了寶寶）》透過將天真無邪的小孩配上憤世嫉俗的表情，將作品提升至不同的心靈精神層次，反思哲學的重要議題，展售價為108萬港元。

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90後網紅塗鴉藝術家 Mr Doodle以獨特筆迹填滿空間，作品備受追捧，顛覆拍賣市場固有定律。他的畫風破格，可在毫無預備之下，於任何地方即席創作，故事性及結構兼備。是次展出其塑膠彩畫布絲網版畫等作品，展售價由39.8萬港元起。

據點二：到CURATOR感受旅法藝術三傑氣息（5月13至31日）

CURATOR將會展出華人藝術先驅朱德群、趙無極及曾海文的鉅作。在大華人藝術家的抽象世界，他們齊名為早年旅法藝術家三傑。

曾海文則運用東方的紙墨去表達抽象世界，獲得法國諸多美術館的重視及典藏。他被認為是領引中國抽象水墨畫走向世界級水平的先驅，透過自己的畫作展現著天人合一、物我一體的中國哲學思想。是次展出的《Green Landscape》展售價高達250萬港元！

點擊圖片欣賞早年旅法藝術家三傑作品：

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朱德群則擅長用西方的油彩及畫布表現東方思維，他思緒細膩的油畫作品使其聲名遠播，亦為西方抽象派帶來新氣象。是次展出1987年創作的《無題》展售價由4萬港元起。

趙無極在20世紀藝術的大師地位，無論國內海外均廣獲認同。大半生旅居巴黎的趙無極創作出經典與當代兼容並蓄、中西合璧的鉅作。雖擅長油畫，但版畫從來就不是趙無極藝術創作的附屬品，是次將會展出其光刻版畫《Garden at night》及《The Deer》，展售價10萬至16萬。

據點三：於LEX COFFEE 沉浸在中國當代藝術大師劉野的哲學美感（5月13至31日）

LEX COFFEE將會被劉野的作品包圍，食客可一邊享受餐點，一邊同時反思創作者背後的寓意與寄望。

從2017年開始，「劉野」這個名字開始頻繁出現在亞洲地區的拍場中，並屢屢創下驚艷佳績，成為中國當代藝術圈的中流砥柱。在2019香港巴塞爾藝術展舉辦期間，全球頂級畫廊卓納宣布對其代理權，並於2020年在紐約空間為其舉辦個展。

點擊圖片欣賞劉野作品：

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劉野作為國內當代藝術中堅力量之一，在嚴苛的市場考驗中脫穎而出，成為亞洲二級市場中穩健佔據一席之地。是次LEX COFFEE 將會展出「買得起的劉野」，此幅作品《溫柔地殺我》展售價只須23萬港元！

欣賞藝術品之餘，也可以品嘗美食，CURATOR及LEX COFFEE將於5月17日推出新MENU，為大家帶來味覺及視覺的新享受。

點擊圖片細看滋味美食：

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CURATOR品牌遨遊藝術活動

5月13日至31日 LEXCOFEE & CURATOR展覽

5月19日至23日 ART CENTRAL展覽

ART CENTRAL

香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

展會日期及開放時間

2021年5月20日，週四，14:00 – 20:00 2021年5月21日，週五， 14:00 – 20:00 2021年5月22日，週六，11:00 – 19:00 2021年5月23日，週日，11:00 – 18:00

LEX COFFEE

地址:香港堅尼地城卑路乍街 100 號地舖

電話： 2149 9633

CURATOR

地址: 尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA B113C 號舖

電話: 2117 1066

編輯：葉翠華