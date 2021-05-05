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【無公德心】男童港鐵柴灣站車廂內當眾小便　母親保鮮袋做「尿袋」

育兒經 10:46 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

男童港鐵柴灣站車廂內當眾痾尿，母親保鮮袋做「尿袋」。

小朋友搭港鐵時人有三急，家長會怎樣做？有讀者報料，有男童於港鐵柴灣站的車廂內尿急，身旁的媽媽讓男童直接及當眾在車廂內痾尿。雖然，過程中媽媽用保鮮袋盛載尿液，未致弄污車廂，但網民看其手法純熟，「應該唔係第一次！」

有網民爆料，一名男童隨媽媽及其友人於港鐵柴灣站乘搭港鐵，未己男童尿急脫下褲子，媽媽隨即拿出保鮮袋做「尿袋」，讓兒子公然地在車廂內當眾痾尿。從相片可見，男童脫下褲子至膝蓋位置，媽媽用保鮮袋盛載尿液，畫面相當不雅。

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手法純熟不似第一次

網民聽見兩名女子操不咸不淡的廣東話，又以普通話與男童交談。網民無奈表示，

幾驚佢滴出嚟啊！之後後無洗手周圍摸！手法純熟，應該唔係第一次！

根據《香港鐵路附例》第6條，任何人不得致使、准許或容受污物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部分，一經定罪，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。

同場加映：兩三日便便一次未必是便秘 兒科醫生拆解兒童便秘成因

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責任編輯：王明芳

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