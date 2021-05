【滅我者】安祖蓮娜祖莉新片演消防員　山林大火勇救男孩【有片】

▲ 作《滅我者》

「黑魔后」安祖蓮娜祖莉主演的MARVEL電影《永恆族》(Eternals)預告片段在日前首度曝光,令一眾粉絲十分興奮,但影片要待10月才上映。

不過安祖蓮娜祖莉有新作《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)於本周推出,影片改編自美國同名暢銷小說,故事講森林消防員Hannah(安祖蓮娜祖莉飾)曾在一場大火中因個人失誤,未能及時救人,其拍檔也命喪火海,她深感愧疚,調職獨自駐守叢林消防塔。

一天她看到負傷逃跑的神秘男孩,得知他與父親因目睹黑幕而身陷旋渦,被兩名殺手瞓身伏擊,其父不幸身亡,殺手們仍對他窮追不捨。

Hannah保護男孩心切,協助他逃亡,唯對方孤注一擲於森林內放火,一下子令整大片荒野燃燒起來!熊熊大火,誓死燒滅證人;叫天不應,可以怎樣反抗逃生?

片段中安祖蓮娜祖莉提到:「漢娜是空降消防員,但她因事而沮喪消沉、深感內疚,她對自己不太有信心,而這樣的人遇上需要她救助的小孩,她被迫與那小孩建立聯繫,被迫面對所有令她懼怕的事,並自覺無能為力。」

她指這是套驚慄片外,箇中故事更描寫出人與人之間互相影響、改變:「他們在情感上和現實上都經過大火洗禮。」

執導《滅我者》的泰萊舒列頓,除是《毒裁者》(Sicario)、《非正常械劫案》(Hell or High Water)編劇外,之後執導《風河谷謀殺案》(Wind River)更勇奪康城影展「一種關注」單元最佳導演大獎,被視為十分有才華的電影人。