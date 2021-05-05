【滅我者】安祖蓮娜祖莉新片演消防員　山林大火勇救男孩【有片】

▲ 作《滅我者》

「黑魔后」安祖蓮娜祖莉主演的MARVEL電影《永恆族》（Eternals）預告片段在日前首度曝光，令一眾粉絲十分興奮，但影片要待10月才上映。

不過安祖蓮娜祖莉有新作《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)於本周推出，影片改編自美國同名暢銷小說，故事講森林消防員Hannah（安祖蓮娜祖莉飾）曾在一場大火中因個人失誤，未能及時救人，其拍檔也命喪火海，她深感愧疚，調職獨自駐守叢林消防塔。

一天她看到負傷逃跑的神秘男孩，得知他與父親因目睹黑幕而身陷旋渦，被兩名殺手瞓身伏擊，其父不幸身亡，殺手們仍對他窮追不捨。

Hannah保護男孩心切，協助他逃亡，唯對方孤注一擲於森林內放火，一下子令整大片荒野燃燒起來！熊熊大火，誓死燒滅證人；叫天不應，可以怎樣反抗逃生？

片段中安祖蓮娜祖莉提到：「漢娜是空降消防員，但她因事而沮喪消沉、深感內疚，她對自己不太有信心，而這樣的人遇上需要她救助的小孩，她被迫與那小孩建立聯繫，被迫面對所有令她懼怕的事，並自覺無能為力。」

她指這是套驚慄片外，箇中故事更描寫出人與人之間互相影響、改變：「他們在情感上和現實上都經過大火洗禮。」

執導《滅我者》的泰萊舒列頓，除是《毒裁者》（Sicario）、《非正常械劫案》（Hell or High Water）編劇外，之後執導《風河谷謀殺案》（Wind River）更勇奪康城影展「一種關注」單元最佳導演大獎，被視為十分有才華的電影人。