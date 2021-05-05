【強檢學校】23間學校納強檢　包括太古城地利亞（加拿大）學校及杏花邨宣道會上書房中英文幼稚園

▲ 杏花邨宣道會上書房中英文幼稚園。(校網圖片)

政府今（5日）凌晨公布，新增23間學校納入強制檢測。衞生防護中心公布，昨日（4日）新增4宗確診個案，涉及4名女士，年齡介乎28歲至48歲。當中包括1宗未分類個案，以及3宗輸入個案。

香港新界沙田禾輋邨協欣街11號基督教香港信義會禾輋信義學校

香港新界沙田安景街5號路德會梁鉅鏐小學

香港九龍九龍塘金巴倫道舒梨里 2721 地段九龍塘學校(小學部)

香港鰂魚涌太古城太豐路地利亞(加拿大)學校

香港九龍觀塘宜安街29號聖若翰天主教小學

香港九龍新蒲崗彩虹道5號天主教伍華小學

香港新界葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園(葵涌)

香港新界天水圍天澤邨澤星樓地下大埔浸信會幼稚園天澤邨分校

香港新界屯門屯門市地段242號翠林花園第2層保良局易桂芳幼稚園

香港新界大埔紅林路1號滌濤山幼稚園校舍安基司國際幼兒園

香港新界沙田穗禾苑商場地下G38鋪及1樓F38鋪保良 局吳多泰幼稚園

香港新界將軍澳廣明苑廣盈閣地下中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳)

香港新界沙田顯徑邨顯德樓A座及B座地下順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園

香港新界將軍澳唐俊街11號寶盈花園幼稚園大樓德寶英 文幼稚園（將軍澳）/ 德寶國際幼兒學校（寶盈花園）

香港九龍旺角弼街56號望覺基督教大樓地下、1樓及3樓中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園

香港九龍九龍塘浸會大學道陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓3樓及4樓香港浸會大學附屬幼稚園

香港九龍大角咀柳樹街10號地下至3樓深培中英文幼稚園

香港九龍紅磡德康街6號黃埔花園第11期地下G25號舖ABC Pathways International Kindergarten (Whampoa Garden)

香港新界將軍澳寶林邨寶仁樓保良局易澤峯幼稚園

香港九龍紅磡黃埔花園第7期地下3B舖保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園

香港杏花邨盛泰路100號宣道會上書房中英文幼稚園

香港新界元朗天水圍天耀邨耀澤樓地下A及B翼元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園

香港新界粉嶺沙頭角道3號粉嶺浸信會呂明才幼稚園

任何在上月21日至本月4日期間曾身處任何上述地方超過2小時的人士，須於本月7日或之前接受檢測，並於本月9日或前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本月2日至4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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記者：陳麗娜