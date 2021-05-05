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【企圖性侵】石籬二邨獨居女險遭入屋性侵　警拘住同廈33歲男子

社會 10:43 2021/05/05

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葵涌石籬二邨一名33歲男子涉嫌入屋犯法及傷人被捕。

葵涌石籬二邨一名33歲男子涉嫌入屋犯法及傷人被捕。警方於前日（3日）凌晨2時許，指有人闖入葵涌石籬二邨石禧樓一單位，企圖強姦一名獨居女事主，期間，女事主暗中致電男友人求助，男子到達單位後與33歲男疑犯糾纏，期間男友人被疑犯用玻璃樽襲擊頭部，事後疑犯掠走財物後逃去，二人其後報警求助。

警方在疑犯單位檢獲女事主衣物財物等物品。

警方葵青警區重案組督察吳廸深表示，前日凌晨2時30分接獲報案，指一名33歲男子，潛入葵涌石籬二邨一單位，企圖強姦一名28歲的獨居女事主，並將受害人的手袋等財物擲出窗外。

期間，女事主為拖延時間與男子聊天近半小時，並暗中致電男友人求救。男友人從電話中感到事有蹺蹊，及時趕至現場，並與男子糾纏，惟過程中被疑犯玻璃樽襲擊頭部，疑犯隨後即掠走財物逃去，女事主即奪門逃去報警求助。過程中，28歲女事主及其29歲的男友人分別手部及頭部受傷，被送往瑪嘉烈醫院治理後已經出院。

葵青警區重案組經調查後，鎖定住同一幢大廈的一名男住客與案件有關，同日下午採取行動，以涉嫌「入屋犯法」及「傷人」將其拘捕，並在疑犯的單位起回女事主的手袋、衣物等財物。被捕的33歲本地男子姓黃，報稱任職酒樓經理，現正被警方扣留調查當中。

至於疑犯如何闖入單位等案件細節，警方仍在調查當中，吳廸深強調警方非常重視今次案件，並會循不同方向，包括疑犯動機、與事主關係、精神狀況等繼續調查。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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責任編輯：郭詩詩

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