【強檢大廈】12處所同納強檢　包括愉景新城及東涌海堤灣畔Curry Lounge

▲ 東涌海堤灣畔Curry Lounge。（林宇翔攝）

政府今（5日）凌晨公布，新增12個處所納入強制檢測，曾於指定日子到訪下址的人士，須本月7日或之前接受檢測。衞生防護中心公布，昨日（4日）新增4宗確診個案，涉及4名女士，年齡介乎28歲至48歲。當中包括1宗未分類個案，以及3宗輸入個案。

涉及N501Y變種病毒株的源頭不明確診個案：

香港灣仔軒尼詩道458-468號金聯商業中心13樓（上月21日）

香港灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓（上月21日）

香港新界荃灣安賢街11號天主教領報幼稚園（上月22日至本月3日）

香港新界荃灣荃威花園1期9A舖惠康（上月22日、24日、25日或5月2日）

香港新界荃灣荃景圍187號荃威花園E座天韻琴行（上月22日）

香港新界葵芳新都會廣場二期23樓2302-2303室葉氏兒童音樂實踐中心（上月24日）

香港新界荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城（上月26日）

涉及N501Y變種病毒株的初步確診個案曾到訪的地方：

香港新界大嶼山東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城（上月10日至4月26日）

香港新界大嶼山東涌文東路35號靈糧堂秀德小學（上月8日至本月4日）

早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明確診個案：

香港新界愉景灣D'Deck地下G04及1樓103Zaks（上月11日）

香港新界 大嶼山東涌文東路51號諾富特東薈城酒店（上月10日至11日）

香港新界大嶼山東涌東涌海濱路8號海堤灣畔地下S號鋪Curry Lounge（上月10日）

任何在指定日子曾身處上述地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於本月7日或之前接受檢測。

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記者：陳麗娜