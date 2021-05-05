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【生命鬥士】容祖兒讚李明蔚無悔一生　Joey悼念：願你在天國遠離痛苦

娛樂 12:12 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

李明蔚的偶像容祖兒貼出合照悼念她。

抗癌鬥士李明蔚（Sarena）昨天（4日）不敵癌魔病逝，由好友馬浚偉代為公告不幸消息，指好友已離開人世。

李明蔚的偶像容祖兒貼出合照悼念Sarena，並表示感受到她對生命的熱誠以及對夢想的堅持。

【生命鬥士】抗病9年父母好友默默守護　李明蔚從不言棄走至最後一刻

（IG截圖）

容祖兒於社交平台貼出合照，寫道：

親愛的Sarena
能認識到你
感受到你對生命的熱誠
你對夢想的堅持
令我更感受到生命不在乎長短
只要活得精彩
足以無悔一生
願你在天國遠離痛苦
我們永遠懷念你

【生命鬥士】李明蔚不敵癌魔與世長辭　馬浚偉公告好友死訊：回到了天父的懷抱

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歌手出身的李明蔚自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，9年多以來一直積極抗病。

多位藝人曾助籌醫藥費

抗癌路上，李明蔚一直獲得不少圈中人支持，包括馬浚偉、謝安琪、古天樂及演藝人協會、張衛健、容祖兒及其「容祖兒慈善基金」。當容祖兒知悉李明蔚患罕見癌症，便已透過其慈善基金捐出6位數字，另外她再私下捐出額外6位數，以助李明蔚的醫藥費。

而李明蔚在前年推出散文集，祖兒已即答應為對方寫序言；另外，容祖兒開紅館演唱會時，亦預留第一行位置給她，演出時並主動走向李明蔚握手。

李明蔚一直忙於更新社交平台，不過她後來表示已無力再更新訊息，並交由好友馬浚偉代筆答謝好友關懷，惜至昨日（5月4日）終不敵病魔，與世長辭，終年31歲。

同場加映：邱芷微、陳志忠專訪

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