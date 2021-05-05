【醉美的一課】勇奪奧斯卡最佳國際電影　克服中年危機重新擁抱生命

▲ 《醉美的一課》

由康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）主演的丹麥片《醉美的一課》（Another Round），是本屆奧斯卡最佳國際電影，甫奪獎就傳出荷里活有意翻拍的消息，醉酒大叔主角還可能由里安納度狄卡比奧來演。

這部片妙在調子幽默卻有嚴肅主題，由酒精出發，思考如何克服中年危機，擁抱生命每一刻。

麥斯米基辛是丹麥的演技派一哥，身材高大的他在荷里活的代表作有《新鐵金剛智破皇家賭場》的歹角、美劇《Hannibal》的食人醫生，而在現正上映的科幻動作片《讀心叛變》（Chaos Walking），這位55歲的型佬依然是做反派。可幸，他回到祖家拍戲，就有較多機會發揮其多元化的演技。

《醉美的一課》標誌着麥斯米基辛跟丹麥著名導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg），繼2012年的《誣網》（The Hunt）後再度合作。麥斯當年演無辜被捲入性侵小孩疑雲的幼稚園老師，細膩演出令他獲康城影帝殊榮。這部新片則笑中有淚，題材更能引起觀眾共鳴。

失意中佬的酒精實驗

高中教師Martin人到中年，工作和家庭方面都不如意。他跟同校的3名教師好友聚會時，想起早年自己為家庭而犧牲了理想，甘於平凡生活而變成行屍走肉，忽然感觸下淚。

席間有人談到一位挪威哲學家提出的理論：人類天生血液中就欠缺0.05%的酒精濃度。如果持續喝酒，補充體內的酒精濃度並維持在一定水平，就能達到最佳狀態。

他們想起許多文豪、名人都愛杯中物，酒不離手的邱吉爾更打贏二次世界大戰，也許適量酒精能令人放鬆，並提高創造力。因此，他們實行親身測試，看看在微醺下工作會帶來甚麼變化。

酗酒幾乎毁掉家庭

這個實驗初期的成效令人振奮。教歷史的Martin本來是個悶蛋，自從上堂前偷飲幾啖酒後，講課即變得生動有趣。幾位大叔酒後教書更積極，也愈來愈受學生歡迎，連帶他們跟家人關係也有好轉。

然而酒精可助人，亦能害人。他們不斷試驗提高飲酒的分量，終於出事了。有人因為醉爆而言行失控，幾乎毁掉家庭，更有人賠上生命，終令實驗終止。

到底故事靈感何來？身為編導的溫德堡說，靈感來自祖家的飲酒文化，丹麥年輕人飲酒量為歐洲之冠，當他留意到北歐哲學家的酒精理論，就啟發其創作。

不過，他強調這部片並非要歌頌酒精，但也不想太過說教，重點是此片並不止於談飲酒，而是關於活着、清醒的人生。不少人以酒精來麻醉自己，但如果不靠酒精，又能面對人生的苦樂嗎？

紀念亡女電影向生命致敬

其實創作這部電影的溫德堡，最初欲把此題材化成舞台劇，但在其女兒Ida鼓勵下才把它搬上大銀幕，她除了令父親了解當今丹麥年輕人飲酒的習慣外，更希望在戲中演男主角的女兒。

可惜電影開鏡後4天，Ida就不幸在車禍中喪生，令電影幾乎拍不下去。大受打擊的溫德堡及後把劇本改為更加勵志，由酒精講到向人生致敬。溫德堡在奧斯卡頒獎台感動地說，這部片所得的獎項，他都會獻給其早逝的女兒。

戲末，在年輕人堆中的麥斯米基辛忘我起舞為電影作結，稱得上是神來之筆。

麥斯30年前是職業舞蹈員，今回在導演要求下再展舞技，又打觔斗又旋轉，身手仍然了得，該幕響起了Scarlet Pleasure樂隊的《What a Life》，正正配合影片向生命致敬的主題。溫德堡直言很感激麥斯，因為某程度上，他也是為紀念Ida而起舞。

記者：胡慧雯