【李明蔚離世】憶起亡妻與李明蔚勇敢抗癌路　林子博發文悼念：為家人繼續奮鬥

▲ 林子博貼亡妻與李明蔚合照悼念二人。

抗癌9年的李明蔚（Sarena）在昨日（5月4日）不幸離世，終年31歲。李明蔚前好友好友馬浚偉，透過社交平台代為公布Sarena死訊。

前TVB主播林子博在Facebook發文悼念，貼出同因癌症離世的太太董燕君（Shirley）與李明蔚的合照紀念兩位生命鬥士。

【生命鬥士】抗病9年父母好友默默守護 李明蔚從不言棄走至最後一刻

▲ 林子博貼出亡妻與李明蔚的合照。（Facebook圖片）

林子博發文悼念

Sarena自2012年起確診患上罕見癌「鼻咽腺樣囊性癌症」，9年來一直積極抗癌，可惜近日情況轉差，連平日活躍更新的社交平台也要交由好友馬浚偉代筆，而Sarena亦不幸於昨日下午5時多離世。

林子博於的太太董燕君同因癌症離世，生前與李明蔚相識，昨日林子博亦貼出二人合照悼念，相中的二人在醫院相聚，雖然因癌症而臉有倦容，但神情依然平和，而二人現已離世，也令網民倍感唏噓。

他並寫道：「從不向癌魔低頭的抗癌女勇士！妳們沒有輸！因為妳們充份表現出人類不服輸的鬥志，燃起了在世的人，要為自己、為家人繼續奮鬥下去。放下盔甲吧！因為妳們的鬥志已令世人無堅不摧。」

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林子博的太太Shirley於2018年因在旅行途中突然持續不明嘔吐，經檢查後確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，自此展開抗癌路。不過，Shirley的病情反覆，時好時壞，最終於2020年10月底離世。

不少網民也留言悼念Sarena：「向兩位女勇士致敬！願你們主懷安息，求主最大安慰你們的家人和朋友，將來天家再聚」、「你來生一定會健健康康快快樂樂」、「兩位美麗的天使 天家再見 主懷安息」

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