【偏頭痛】患偏頭痛中風風險較常人高兩倍 　中醫推介三款食療紓緩偏頭痛

睡眠不足、工作壓力大、飲食失衡，統統都可能是偏頭痛的誘因。部分患者會每日發作，痛楚維持近數天，嚴重影響工作和社交。更有研究指出，偏頭痛患者患上心血管疾病、中風的風險比常人高出兩倍，究竟偏頭痛應如何治療？日常生活、食療上又有沒有方法可以紓緩和預防嗎？由中醫師一一解答。

在中醫學說中，偏頭痛又名偏頭風。註冊中醫師梁振威解釋，偏頭痛發生於頭部的單側位置，約於手少陽三焦經和足少陽膽經的循行位置。從臨床上觀察，偏頭痛的成因多與肝、膽有關，因外在因素或身體問題導致經絡痺阻，誘發痛症。

「常因『風火』（即風邪、火邪等外感邪氣）而引起，又或是病人出現血瘀、血虛等致病因素，因而阻塞到經絡，以致頭部氣血不通，不通則痛。」

女性患偏頭痛風險較高

引起偏頭痛的成因有很多，暫時醫學界仍未得出一套定論解釋痛症因何而起。梁醫師指從臨床經驗和數據觀察上看，高危族群大多為工作壓力大，或須輪班工作的人士，如上班族、輪班醫師、教師等等。「長時間睡眠不足，或睡眠時間不規律的人士，再加上心理壓力過大的話，可導致肝陰不足、肝氣鬱結，長時間會出現肝陽上亢，因而導致偏頭痛，這些都是常見的誘因之一。」

有數據指出，偏頭痛病人以女性為多，女性發病率為18%，男性則為6%，女性比男性足足高出3倍。梁醫師推斷為女性的身體與情緒變化較常比男性明顯，加上上述致病誘因或較多與女性有關而致。

連帶症狀嚴重影響生活

偏頭痛會反覆發作，於頭部的單側位置出現像血管搏動般規律的感覺，並伴有劇烈痛楚，痛感更有機會維持數日。

偏頭痛可能持續2至72小時不等，除痛楚之外，更可伴隨噁心、嘔吐、畏光畏聲等症狀。而約有25%至35%患者於發病之前會有預兆，如短暫的視覺、語言或肢體障礙。

與一般頭痛的症狀不盡相同，有病人更會有特定的發病時間，如每次偏頭痛都是早上起床或下午後。而持續出現偏頭痛的病人，其生活和社交都會受影響。

有個案每周發作幾次，每次都痛到不能工作，要立即平躺休息，即使在公司也要躺在地上。另有學生病人連續數周天天發作，只可一直留在家中、無法上學。偏頭痛發作頻率較高的患者，大多會有精神不振、食慾較差的現象，生活社交都出現問題。

痛症除了影響日常生活，其實也有機會是其他潛藏疾病的徵兆。如《美國醫學會期刊》研究發現，發作前有預兆的偏頭痛患者，其心血管疾病、心肌梗塞及中風的風險為正常人的兩倍左右。梁醫師亦補充，部分偏頭痛與其他病症有關，如青光眼、鼻竇炎、頸椎病、三叉神經痛等等。他指若病人持續因偏頭痛而求醫，治療一段時間後，效果仍未如理想的話，或需注意是否患有以上幾類疾病。

掃頭及點壓穴位有助緩解痛症

一般而言，中醫多以針灸和中藥兩種形式治療。前者直接疏通局部經絡，後者會針對病人的體質問題治療，雙管齊下治標治本。

如肝陽上亢的就要平肝潛陽，有瘀血的要活血化瘀，血虛人士要益氣補血。如果病人頭痛劇烈，也可採用放血療法，即在太陽穴或足部膽經的穴位放血。另一方面，也可使用梅花針叩刺頭部的膽經位置，可祛瘀通絡，快速見效。

而對於有時間性發作的患者，梁醫師指中醫會考慮在病人的偏頭痛發作時，所相對應的經絡流注進行治療，不一定只有頭部的兩條經絡；治療密度可因應病人的發病頻率而定，如發作頻密的病人隔天治療一次，病情較輕的可一周一次。

除了針灸治療和中藥調理，病人也可於偏頭痛發作時以按穴、掃頭等方法「急救」，紓緩即時痛楚。「可用5隻手指尖掃膽經，即從太陽穴掃到耳後頭皮，掃5分鐘。掃頭能疏通經絡阻塞，紓緩偏頭痛。另外，也可配合做穴位點壓，如於合谷穴、百會穴和風池穴，用拇指或食指點壓1分鐘左右。」

紓緩痛症生活小貼士

心理壓力、作息混亂是導致偏頭痛的常見原因，針對這些情況，偏頭痛患者更應該於生活、飲食習慣上着手調整，從源頭解決問題。

•於痛症緩解時，可做適量運動。每周一至兩次，以促進氣血流通，並放鬆心情、釋放壓力。

•要有充足休息，睡前不應再工作或看電子產品，需靜心準備睡眠。

•避免進食燥熱的食物，因容易誘發偏頭痛。如芝士、咖啡、朱古力、酒精、辛辣及煎炸，加工或重味精的食物。

3款食療治偏頭痛

梁醫師建議以下幾款湯療及茶療紓緩病症，病人可因應個人體質和病徵選擇，若有疑問應先向中醫師查詢。

決明子茶

材料：菊花5克、薄荷5克、決明子15克。

做法：將以上材料放入保溫杯中，以約300毫升滾水沖泡，焗20分鐘即可飲用。

*適合因出現肝火而頭痛的人士，尤其有一系列徵狀如口乾、口苦、口氣、易急躁和眼乾。

川芎茶

材料：川芎10克、紅花3克、紅茶葉10克。

做法：將以上材料放入保溫杯中，以約300毫升滾水沖泡，焗20分鐘即可飲用。

*適合因有血瘀而頭痛的人士，即發作時病位固定、刺痛明顯，舌象多有瘀點，顏色偏紫暗。此茶飲不宜空服，而女士也要留意，月經期間不宜飲用。

川芎天麻魚頭湯

材料：天麻20克、川芎20克、白芷20克、陳皮一個、枸杞子20克、大魚頭一個、薑3片、兩公升水。

做法：先將天麻、白芷、川芎和果皮洗淨，然後放入布袋。另一方面，加上小量油及薑片把魚頭煎至金黃。再把所有材料放進煲內，加水，煮沸後轉中火煲約1.5小時，可加鹽調味。

*大病或久病人士，老人、孕婦或小孩於服用前，應先諮詢中醫師意見。

作者：許諾

文章刊登於經濟日報，原題為「反覆發作痛不欲生 偏頭痛或暗藏心血管病危機」

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