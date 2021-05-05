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【逆天奇案】蔣祖曼把繼子視如己出　兩孩之母放手讓孩子自由發展

兒童健康 11:55 2021/05/05

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蔣祖曼在《逆天奇案》演律師。

在昨晚（5月4日）播出的TVB劇集《逆天奇案》內，由蔣祖曼飾演的法律界女神鍾嘉瑜霸氣登場。現年35歲的蔣祖曼已是兩孩之母，當中長子Day仔是丈夫與已過身的前妻所生，雖然蔣祖曼與Day仔沒有血緣，但一視如為己出，母子關係良好。

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蔣祖曼登場。（《逆天奇案》截圖）

親女繼子一視同仁

2007年，蔣祖曼遇上任職電影幕後的現任老公陳卓麒，21歲的她即使得悉對方與前妻育有一子，可惜Day仔未滿1歲，前妻因病離世。

與陳卓麒拍拖後，蔣祖曼也將Day仔視如己出。蔣祖曼曾在報道表示在Day仔身上學懂很多，要對方接受自己也不是容易的事。2014年，蔣祖曼與陳卓麒註冊結婚，正式組成三人家庭。

Day仔十分照顧妹妹。（IG截圖）

2015年，蔣祖曼誕下女兒可可，Day仔更會肩負照顧妹妹的重任，減輕Joman負擔。

兩公婆亦互相配合工作時間，一起照顧家庭：「每次要工作時，小朋友就交由家人照顧，例如我先生，他又是在這行工作，不過很巧合，每次我工作時，都會遇到他的休息時間。」

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女兒可可2015年出生。（IG圖片）

拒做直升機家長

自認不屬於直升機型媽咪的蔣祖曼，對於孩子的態度是放開和放手，加上大仔是自己的好幫手，可以幫忙照顧妹妹和家中的9隻貓、1隻狗和1隻雀。

她認為小朋友童年最緊要開心，現階段則是找到自己的興趣及理想。Day仔升中後，蔣祖曼也鼓勵他作多方面嘗試：「大個仔了，很多事情都要自己決定。希望孩子自己思考對哪一方面有興趣，怎樣玩也不緊要，喜歡籃球、攀石便去試，總之鼓勵孩子找到自己的興趣。」

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個性豁達的蔣祖曼認為，小朋友和大人都應該有自己的空間：「我成日覺得小朋友應有自己的成長空間，我認為我在家與否，其實對他們的成長未必有很大的幫助。」

同場加映：潘芳芳訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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