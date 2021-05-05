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【變種病毒】梁子超：2名染變種病毒外傭屬本地病例　倡再安排檢測堵截源頭

社會 12:09 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

呼吸系統專科醫生梁子超。(資料圖片)

昨初步確診染變種病毒的2名外傭今確診，呼吸系統專科醫生梁子超今（5日）在電台節目表示，二人熟悉，應透過群組傳播，加上兩名外傭在港長期居住，故相信二人是本地病例及活性傳播，他形容情況極度危險，需研究如何堵截。

梁子超續指，二人感染源頭應為海外，惟不知相隔多少代，指病毒可能滲透外傭群組，目前社區風險急增，倡完成外傭強制檢測後，再安排免費檢測，以免患者潛伏期長，未能即時發現隱藏患者，並要做好源頭追蹤，否則有機會導致第五波疫情出現。

另外，梁子超稱，當局研究完成接種疫苗的市民可獲縮短檢疫期，是沒有科學理據，強調無疫苗能縮短僭伏期或降低傳播力，一旦有走漏，可能令更多市民需要檢疫21天，後果嚴重。他認為，若本港仍不對發病率高的地區實施禁飛，一定會再有復陽個案，倡向入境人士進行抗體檢測，在酒店檢疫第三日再增加一次驗測，盡早將患者移離酒店，否則酒店住客及員工可能受感染造成社區傳播。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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