【好聲好戲】馮盈盈懶音曾被批無得救　FYY憑後天努力獲評判認同【有片】

▲ 因比賽緊張而內分泌失調致M到三星期，幸馮盈盈努力成果獲評判肯定。

出名多懶音的港姐馮盈盈，於無綫全新推出的綜藝節目《好聲好戲》表現亮眼，在昨晚（5月4日）的《好聲好戲》內，她選了為《鬼同你OT》的經典「神同步」場面配音，大獲評判好評。

馮盈盈聽到評判對她努方的肯定後感動落淚，素來心直口快的她更大爆為《好聲好戲》承受極大壓力，由此分泌失調月經連續來了三星期。主持人阮兆祥聽後忍不住即笑說，如此私人的事不用講出來。

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▲ 馮盈盈非常專心為「神同步」場口配音。（節目截圖）

馮盈盈聲演《鬼同你OT》

由阮兆祥和賴慰玲主持的新節目《好聲好戲》本周首播，於昨晚（5月4日）播出一集找來藝人易宇航、何廣沛以及「爆Show女王」馮盈盈現場為經典劇集配音。

馮盈盈選擇聲演劇集《鬼同你OT》內，過身的胡定欣帶田蕊妮回到死前的求職面試的經典「神同步」場面，最後馮盈盈獲得五盞綠燈、兩盞紅燈的好成績。

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▲ 盈盈直指評分比她的想象中好。（節目截圖）

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劉江指出問題所在

給予不合格紅燈的評判分別是配音員袁淑珍以及資深演員劉江，前者覺得馮盈盈在為第三個角色配音，有點跟不上節奏。

至於一向要求嚴格的劉江覺得，雖然盈盈把台詞背熟，但感覺是在死背：「做出來是你自己，而不是配音的那兩個人。」

至於阿姐汪明荃則坦言為馮盈盈開綠燈，她坦言帶有情感分數：「我覺得要鼓勵她，每次都好開心見她有進步。配音節奏不錯，但戲劇感差了一點，我覺得這對你來說是很好的經驗。」

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看住盈盈進步

而主席評判、資深配音員陳欣對馮盈盈表現作出肯定，他憶述於2016年馮盈盈參選完港姐後，曾在藝員訓練班向她教授發音和改正懶音的課程。

他回憶說：「上完兩堂後，有藝員科同事問我，『係咪無得救』，我說不是。當時的確是好嚴重，但要看她是否努力，到現在我能夠用四個字來形容，匪夷所思。以第一次見面的嚴重程度，到今日的進步，我未見過，我相信她付出了好大好大的努力。」

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▲ 馮盈盈的努力被評判看見，她感動得落淚。（節目截圖）

盈盈感動流淚

盈盈知道後笑謂：「原來我之前真的無得救。」當她聽罷評判對其努力的讚賞，不禁感動落淚。

其他評判如黃啟昌、劉惠雲、何璐怡等等，都大讚馮盈盈的表現，指她令人眼前一亮，能夠為這場緊張兼速度極快的場口配音，已經表現得非常之好。

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▲ 馮盈盈為了比賽找來多位專業人士改正她的發音問題。（節目截圖）

邀專人改善咬字

馮盈盈一直以來都被指責她的懶音和發音問題，她在節目中稱，要改正首先要認清自己的問題，先後找了3位專業人員，包括找羅山先生上正音班、龍寶鈿上配音班，還特地去找言語治療師調整她的舌頭擺位。

她說：「我發音時，舌頭、口腔等器官擺位有問題，比較生物學、人體結構的東西，所以去找言語治療師，指著我的舌頭，教我發每個字的音時，舌頭應該放在哪兒，把經常說錯的字或懶音，逐一去改。」

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而一向心直口快的她更自爆：「我為了這個比賽緊張到失眠、練到喊，內分泌失調，月經已經連續來了三個禮拜，我都不知怎算好。」

現場的評判和參賽者爆笑，阮兆祥更馬上阻止她，叫盈盈如此私人的事不用說下去，十分好笑。

同場加映：陳安瑩訪問