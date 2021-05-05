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【變種病毒】2名外傭確診帶「N501Y」變種病毒株　鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰所有住戶須撤離檢疫21天

社會 11:43 2021/05/05

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鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰所有住戶須檢疫21天。

衞生防護中心昨日公布兩名外傭初步確診，中心今日（5日）表示，二人確診，並檢出帶N501Y變種病毒株，二人所居的鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰的所有樓層單位，沒有病徵的住戶送往檢疫中心21天；若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。

中心表示，該2宗個案涉及2名分別為46歲及38歲女病人，均為家庭傭工。她們分別居於僱主於鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰的居所。46歲女病人已被列為本地個案，而另一名病人則為與其有流行病學關連的個案。

衞生署公共衞生化驗服務處昨晚進一步分析顯示，2宗個案均涉及傳染性較高的N501Y變種病毒株，中心認為必須採取審慎的感染控制措施，以阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險。中心會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）將病人居住的大廈，即鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰所有樓層單位，分別涉及約230及30個單位沒有病徵的住戶送往檢疫中心，進行21天強制檢疫；若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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