【檢疫日程】竹篙灣疫監21天做乜好？　過來人鄭萃雯：要諗吓點樣放電解悶

▲ 竹篙灣檢疫中心共有3,500個檢疫單位。（政府新聞處圖片）

變種病毒橫行，一旦居住確診大廈，隨時坐「疫監」21日。不幸突然要去竹篙灣等檢疫中心，該如何是好？有過來人教路，倘接獲當局致電需入營檢疫，就有最少數小時至半天時間準備，執拾物資細軟，包括要考慮檢疫期間的房間活動、個人梳洗護理情況，最重要帶數據卡，方便解悶及對外聯繫。

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TOPick訪問電台DJ/自由工作者鄭萃雯（Karen），她曾入住竹篙灣檢疫中心，接受過14天強制檢疫。Karen話，兩個月前接到通知要檢疫，心裡不知所措，亦好「頻能」，僅約數小時收拾細軟，唯有參考網上「懶人包」照單執藥：

當時我輕視了...以為手機月費計劃是無限數據，沒帶數據卡。但3日之後就被限速，通訊有制肘。

她教路，除了必須日用品，也可以帶書入營解悶，還有瑜伽蓆做伸展運動，都有益身心。之後約數小時至半天後，就有政府人員到場，帶走檢疫人士。現時全港主要有4個檢疫中心，包括柴灣鯉魚門公園、竹篙灣、荃灣絲麗酒店，以及觀塘帝盛酒店。Karen被帶往竹篙灣一個檢疫單位：

房內空間還好，可以開窗，有蚊網。檢疫時吸到一啖新鮮空氣係好重要，如果唔係會癲。

不過Karen稱，檢疫14日期間多數啃飯盒，口碑的確不好。對她來說也不夠飽，更何況男士，或許要多吃一個才夠。她形容飯盒稱不上美味，只能裹腹。她讚每日都有橙、蘋果等生果供應；若選吃羅漢齋等素餐（主要是支竹、菇類、羅白），「安全系數」較高。三文治、炒麵類也穩陣，但也有「伏嘢」：

早餐咪叫碗仔翅，黎到會變成凝膠啫喱。咕嚕肉就似烚肉加酸汁，肉粒卻切到骰仔般大小。

三餐以外，除了工作，還有什麼事幹可做？Karen說，上YouTube睇戲、睇書也不錯，還有多做伸展運動。不過隻身生活兩周，當然要處理家頭細務，例如手洗衣服、拖地清潔等。檢疫室有提供「勁大個紅A面盤」、掃把等工具，方便打掃百餘呎空間。

起居方面，她形容空間感還好，不焗促；但床墊太薄，又用膠袋包裹，如果單身入住2人單位，還可以疊起兩塊床墊變成「床褥」，否則未必容易入眠。幸好進入房間第一印象不差，或許角落帶頭髮碎，但未見小強米奇。

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若要求額外物資，可以透過Whatsapp聯絡當值民安隊熱線，尋求協助，例如取罐頭食物、日用品、數據卡等，不過當值職員未必即時有反應，或者要等兩三日。

又或者可以找家人代勞，她教路，家人要用白紙寫低所有運送物品，連同房號、檢疫人士英文姓名，連同物資拍下一幀照片，發給檢疫者。檢疫者就將圖片轉寄給民安隊熱線，而家人可透過順豐寄出物品，或親身送去檢疫中心：

不過物品響入口簽收後，一般都要等兩三個鐘，才送到檢疫人士手中，運送新鮮食物就未必適合。

Karen憶述檢疫歷程，忽然有天起身感到納悶不快，身心感到壓抑、失去自由，唯有望出窗外放空。她強調一張數據卡很重要，檢疫中心沒WIFI提供：

有一張SIM卡，就可以跟外界有聯繫，收到慰問就零舍窩心。

她稱去到後期，不時聽到隔離房間傳出「啊媽鬧仔」，相信是小孩沒得放電，家長又太壓抑，結果就是困獸鬥。Karen也是兩孩之母，檢疫時一樣惦記兩孩，不時視像通訊。不過隔住手機，遠遠不及親身照顧小孩，見面擁抱來得窩心。

近日為阻截變種病毒株在社區擴散的潛在風險，衞生防護中心會根據法例599A章，將染疫病人居住的大廈，所有樓層單位無病徵的住戶，送往檢疫中心接受21天強制檢疫。

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記者：吳卓峰