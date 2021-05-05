【靚太安樂窩】從英返港為兄建安樂窩圓父母遺願　90後孝順仔35萬將公屋改頭換面變豪宅【多圖】

▲ 90後孝順仔Sean返港後親自設計將殘舊不堪的舊屋大改造。

香港地買樓上車難過登天，有不少公屋住戶將自購公屋大改造，完美示範如何將公屋變豪宅。在英國任職設計師的90後屋主去年受疫情影響返港，因與兄長長時間留家，加上難忍20年住所裝潢殘舊，決定親自設計將430呎公屋大翻新，目的為在港獨居的哥哥也能有安樂窩。

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由畫圖設計到買料一手包辦的男戶主Sean接受TOPick訪問，分享這個家滿載回憶對他極為重要，而且一直謹記父母臨終前的叮囑照顧哥哥，適逢去年避疫回港後與兄長相處時間倍增，於是兩兄弟決心夾份裝修殘舊不堪又逼狹的舊屋，同時將設計概念學以致用。

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Sean指單位有兩大問題需要解決：

室內無風無光

裝修前單位屬三房間隔造成「黑廳」出現，令空氣欠缺流通，導致長期潮濕。在Sean重新規劃後，睡房面積大減，騰出空間擴大浴室和客飯廳，又在全屋增添大窗採光，使空氣對流。

缺乏收納寸步難行

Sean在梳化後設置一組大型入牆式儲物櫃連鞋櫃增加收納空間，又在廚房添置多個廚櫃妥善收納家居雜物。另外，睡房裝修後可容納一張單人床和細衣櫃，易於收藏個人物品。

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Sean ：「家最重要有溫馨的感覺！」

由設計構思到收樓，Sean希望家居盡量簡單舒適。因此，全屋以白色作主調，客飯廳採用黑白磚和木紋地板作空間區間，再配合陽光和植物佈置，令Sean坦言如置身在英國家的後花園般享受。而浴室牆身以雲石磚鋪作，加上寬敞的開放式廚房，既減低樓底不高的壓迫感又別具外國黑白風設計特色。

工程詳情：

時間：五個月

總費用約35萬，詳情如下：

雜項 $12,0000

木工工程 $80,000

水電工程 $51,000

油漆 $39,000

泥水工程 $36,000

清拆工程 $24,000

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責任編輯：張懿慧