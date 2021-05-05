【胎內記憶】7歲兒大爆胎內記憶　邊哭邊問：你真的想生我嗎？

▲ 7歲兒大爆胎內記憶，邊哭邊問：「你真的想生我嗎？」

胎內記憶又稱「胎前記憶」，是胎兒未出生、還在媽媽的肚子中殘留的記憶。早前，藝人關心妍大爆女兒突然透露自己的胎內記憶，女兒稱自己在天上等關心妍很久，令她既感動又心痛。台灣一位媽媽日前在社交媒體發帖指，7歲兒子在睡前突然問她，「你是真的想生我嗎？」並自曝「天上選媽」過程。

▲ 關心妍與女女楊榮心。（關心妍IG）

關心妍（Jade）早前在節目《靚媽圍爐》中分享，指女兒楊榮心非常懂性乖巧，有一晚，她與女兒準備睡覺時，她突然對女兒說一句：「媽咪真係好感謝你嚟到呢個世界！」不料，女兒隨即表示，「你知唔知我等咗你好耐？」初時，Jade並不為意，女兒再表示在天上的雲中等她，當時與耶穌一起，「Jesus俾我揀，粉紅色頭髮呢個都幾好。」

▲ 關心妍大爆女兒的胎內記憶。（關心妍IG）

Jade聽見後立刻起雞皮疙瘩，因為時間正好吻合2014年，Jade因演唱會染了粉紅色頭髮，而在演唱會後她發現自己懷孕，時間非常吻合。Jade感到非常生氣，不禁感動流淚。

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7歲兒突大爆胎內記憶

而日前，台灣一名媽媽於Facebook群組「爆廢公社」發帖，7歲兒子在某天晚上突然問她，「你是因為想生小孩，才生我的嗎？」雖然被兒子突如其來的提問嚇到，但她仍堅定地回答：「媽媽絕對是在很幸福跟期待下決定讓你生下來的，不是意外，是我真的想要你才決定的」。

沒想到，兒子接下來卻說，「媽媽我跟你說！當初我在天上選好久才選到你。」媽媽忍不住追問天上的情況，兒子表示，

就很多跟我一樣在選爸爸、媽媽的小孩，還有一個『天神』，天神會給我們看這個人怎樣，還有這個人講話的口氣，做過什麼事，然後我看完覺得你很好，所以就選你了。

兒子邊哭邊流淚表白，「媽媽你是很棒的人，所以我才選你。」雖然媽媽感到超詭異、超感人，但仍對事件半信半疑，「現在睡著了，但我還是滿頭問號」。

網民：我女兒有說過類似的話！

帖文引來不少網民留言，也有人分享孩子說過同樣的童言童語，「我女兒小時候說過有一個老公公叫她下來我肚子裡面」、「女兒在2歲的時候說他在天上跟弟弟約好了一起下來，還模仿弟弟在肚子裡面（玩水）的樣子」及「我女兒也說過這種話！說她在天上就選定我當她的媽媽！她常常跟我說，媽媽、我真的好愛你！」

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責任編輯：王明芳