【迷你榴槤肉】港女開榴槤僅5粒果肉感崩潰　專家教3招教揀靚榴槤

▲ 港女開榴槤僅5粒果肉感崩潰。

踏入夏季，又是吃榴槤的季節。有女網民日前在網上大呻買榴槤中伏，一打開榴槤，發現只有5粒迷你果肉，令她非常氣憤。到底怎樣揀榴槤才能避免中伏？

女網民於Facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」分享一張榴槤相片，並指「我好想講粗口囉」。只見相中的榴槤較為瘦長，打開後只有5粒極細小的黃色果肉。

▲ 打開榴槤只有5粒迷你果肉。（圖片來源：巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club）

帖文發布後吸引大批網民熱議，有網民指實在忍不住笑，又指這些榴槤肉是「精華」、「細細粒容易食」，又有人教路，買榴槤千萬不要買瘦長的，買三尖八角、左一舊、右一舊的是最好。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

到底怎樣揀一個靚榴槤？東甲榴槤山莊導賞員Filex早前接受TOPick訪問，教大家三招揀靚榴槤，更分享食完榴槤後去除手上榴槤味的特別秘方！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣