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【迷你榴槤肉】港女開榴槤僅5粒果肉感崩潰　專家教3招教揀靚榴槤

食用安全 12:58 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港女開榴槤僅5粒果肉感崩潰。

踏入夏季，又是吃榴槤的季節。有女網民日前在網上大呻買榴槤中伏，一打開榴槤，發現只有5粒迷你果肉，令她非常氣憤。到底怎樣揀榴槤才能避免中伏？

女網民於Facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」分享一張榴槤相片，並指「我好想講粗口囉」。只見相中的榴槤較為瘦長，打開後只有5粒極細小的黃色果肉。

打開榴槤只有5粒迷你果肉。（圖片來源：巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club）

帖文發布後吸引大批網民熱議，有網民指實在忍不住笑，又指這些榴槤肉是「精華」、「細細粒容易食」，又有人教路，買榴槤千萬不要買瘦長的，買三尖八角、左一舊、右一舊的是最好。

    點擊圖片放大
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到底怎樣揀一個靚榴槤？東甲榴槤山莊導賞員Filex早前接受TOPick訪問，教大家三招揀靚榴槤，更分享食完榴槤後去除手上榴槤味的特別秘方！

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責任編輯：羅嘉欣

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