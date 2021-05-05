【離譜外傭】5歲女童獨自公園大喊外傭懶理掛住傾偈　港媽斥疏忽照顧反被鬧多事

▲ 一名港媽在公園看到有女童獨自大哭，斥陪同的外傭疏忽照顧卻反被指多事，事主其後在網上發帖警惕僱主。

雖然本港有不少家庭聘請外傭代為照顧小朋友，但作為家長亦有責任留意子女的安全。最近一名港媽在公園看到有女童獨自大哭，其後發現陪同的外傭只顧著聊天懶理，港媽遂批評外傭疏忽照顧，卻反被對方斥多管閒事。

女童獨自在公園大哭 港媽陪伴找外傭

一名港媽在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，稱在4月30日下午6時左右，自己抱著BB經過牛頭角下邨的公園時，看到一位年約5至6歲的女童，獨自一人站在公園內的遊樂設施附近大哭。事主因擔心女童，故陪伴她逗留大約2分鐘，但沒有家長前來接走女童。

其後，事主細問下得知女童由外傭陪同到公園，不過外傭卻不知所終。於是事主和女童一起在公園尋找外傭，後來在距離200米的位置找到她，發現當時對方正與另一名外傭聊天。事主對外傭未有看顧好女童感到憤怒，

質問佢點解獨留個小朋友喺嗰度喊咗咁耐，同埋自己一個喺嗰度玩唔去睇住佢！知唔知咁做好危險！

外傭反斥港媽多管閒事

怎料，該名外傭反斥事主多事，

個工人話我唔係佢僱主無資格話佢，佢知點湊唔洗我教！

擾攘一會兒後事主離開，期間更聽到外傭向女童繼續指摘自己，「你唔使理佢，呢個人癡線㗎。」事主表示由於以往曾經發生女童被拐帶，故在網上社交平台發帖，希望警惕涉事僱主及各位家長：

網民大讚港媽見義勇為

帖文一出引來網民熱烈回應，大讚事主見義勇為，減低了意外或悲劇發生的機會，「多謝你幫咗個小朋友，如果唔係真係出事，依排好多變態佬」、「感謝你有好好保護小朋友！」、「如果個個都好似你咁有愛，悲劇就不會發生」。

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由事件感社會冷漠 呼籲大眾伸出援手

其後事主回應網民留言，指發帖除了希望涉事女童的父母能夠知悉事件，亦呼籲網民日後如果遇到類似的事件時，可以向有需要的兒童伸出援手。事主解釋，事發當日有不少人目睹整個過程，但全部在場人士都只是「袖手旁觀」，令她深感「香港人好冷漠」，

似乎個個都覺得唔關自己事所以唔理。你要知道，可能就係因為有你嘅『多管閒事』，先避免到一宗悲劇/意外嘅發生。

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帖文獲「外傭僱主必看新聞訊息」發帖人授權轉載。

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責任編輯︰王明芳