【育兒心得】Bob嫂為子女報8間幼稚園面試　林盛斌太太自認另類虎媽：要孩子從小面對競爭

▲ 林盛斌太太Bob嫂自認另類虎媽，不過是在品格培養上，她為子女報考多間幼稚園，就是要孩子從小就面對競爭，有書讀並不是必然的。

媽媽不易做，更何況是四孩之母！近年林盛斌（Bob）事業有成，全靠家有賢內助，太太黃乙頤（Pearl）全力支持，照顧好家庭，讓他無後顧之憂安心拼搏。為母則強，「1打4」 的Pearl不僅持家有道，自有一套育兒經，更「百足咁多爪」，為老公分擔經濟壓力，難怪Bob也大讚老婆「完美」！

黃乙頤與林盛斌結婚14年，她先後為老公誕下三女一子，一家六口幸福美滿。這位「多功能媽媽」身兼多職，除了是一名媽媽外，亦擁有中西玄學家、塔羅師、按摩師多個身份，多才多藝。自生第一胎起就放下玄學工作，全心全意成為全職媽媽，近年，她見細仔開始長大，決定重操故業，同時兼顧好事業和家庭。

▲ 母親節將至，Pearl認為自己是一個70分的母親，指自己仍有很大的進步空間。(曾耀輝攝)

周日便是母親節，作為母親，Pearl為自己打70分。她坦言以前對未來沒有太多規劃，但直至認識Bob後，因對方對未來家庭十分有憧憬。「他希望回到家時，太太在煮飯，兩個小孩衝出來抱着他叫爸爸，這是他對理想家庭的畫面。」這使她漸漸對生活變得更有計劃，婚後兩夫妻向共同目標邁進，並期望生兩個小孩，現在更是「超額完成」。

教育子女方面，兩夫妻分工明確，工作繁忙的Bob負責「娛樂組」，而Pearl則是「教育組」，因此在四個子女的眼中，她是一個很惡的媽媽。

在管理品德上，我的確是一個虎媽，但在學業上，我是給予自由的媽媽。我從不要求他們拿高分，但我要求積極參與，事實上，考試成績只是反映一次性的表現，並不代表成功或失敗。

她特別大讚老公是近乎「神隊友」，指Bob願意不斷改善自己做個好爸爸，以致她根本沒有機會講壞話，但兩夫妻亦曾因為子女選校問題出現分歧。「就著選擇本地學制或外國學制，我們也試過意見不同，他有一定的堅持，但絕對不會吵架，因為出發點都是為子女好，最重要是溝通。」

▲ 兩夫妻婚後育有三女一子，一家六口幸福美滿。(ig圖片)

Pearl深知現今社會的競爭日益增大，所以讓子女自小就明白不只在家中有競爭，外面社會甚是激烈，從而教導他們以正面的態度面對困難。

大女兒讀過的學校，理應弟妹跟着入讀同一間，但盡使如此，我會照樣安排每個小朋友考7至8間幼稚園、小學，讓他們知道能夠讀書並不是必然，多嘗試體驗面試。如果幸運地考上其他學校，可了解自己也有某程度的質素，但倘若考不上，至少讓他們知道社會是充滿競爭的。

「望子成龍、望女成鳳」是大部分家長的期望，可是Pearl只想子女長大後做到存好心、做好事、說好話。

我只希望他們多關心人、有同理心、保護自己又不傷害別人，我對他們將來的工作沒有要求，因為有以上所說的特質，我敢保證任何工作也難不到他們。書本上的知識是硬實力，但情商是軟實力，別人是從你身上拿不走的。

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現已宣布「封肚」的她重拾興趣及事業，更不時化身KOL分享變靚好物，卻惹來外界評頭品足，對此她也是一笑置之。「我要多謝媽媽從小教導我『有則改之，無則加勉』，之前有網民話我肥，那就要給我時間再努力！有網民笑我樣衰，那是天生的，真的改變不了！有網民話我將雙腳P圖，當時我才發現原來自己雙腳有內彎問題，這是真實的事情就承認吧！」

所謂十隻手指有長短，在一個多子女的家庭中，她直認不諱有偏心的情況存在，但十指連心，每個孩子都是她的心頭肉。「每個子女的性格、能力都不同，如果在能力上，我一定偏向細仔。但在性格上，最需要幫忙的是二女兒，因為她比較玻璃心，需要我鋤強扶弱。但其實這四個孩子都很窩心，對此我非常感恩。」

場地：悅品酒店 ‧ 荃灣

記者：曾嘉善