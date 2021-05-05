【Star Talk】莫文蔚疫情下重拾彈琴興趣　改變生活節奏多過二人世界

▲ 莫文蔚宣傳演唱會。

莫文蔚（Karen）日前現身《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談相隔16年再開紅館騷感受。Karen表示今次是她我最後一次做大型演唱會，沒有猶豫，因事情有始有終，感覺很圓滿。

談到有樂迷認為Karen過去的廣東作品較前衛，令香港主流市埸未能消化，Karen說：「2001年做《一朵金花》指引是沒限制，想得出就去做，最後跟伍佰老師造了一張具電子、中樂跟搖滾元素專輯。慶幸在音樂旅程中，遇到那麼多貴人和音樂人，放了好多可能性在我身上。當時可能行得前，現在新一代聽回20年前的歌覺得有型，不過時，覺得意義重大！」

▲ Karen談近年改變。

過去Karen推出國語唱片數量較廣東碟為多，她說：「始終之前簽了一間以台灣為基地的唱片公司，而且自己不是太執著語言去唱歌，總之感動到人就是好歌。不過隔了多年，反而愈來愈喜歡唱廣東歌，可能自己技巧好了，覺得唱廣東歌沒以前難。」

莫文蔚直言個唱後要改變生活節奏，把時間留給屋企人和老公：「疫情令我180度改變，發現原來有另外一個莫文蔚在裡面，以前只有工作，好忙才安樂，自從上年回英國過二人世界，開始知道享受生活，會煮嘢食、打理屋企及種花。」

她指最開心和最莫名其妙是重拾彈琴興趣：「以前為考琴比賽，考完試就放低，其實學習每樣東西應該享受，所以不停練習，多謝今次演唱會可彈給大家聽！」

