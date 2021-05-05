【哭牆】留港當歌手家人由反對到漸認同　谷婭溦艱辛路上學懂珍惜

▲ 星夢歌手谷婭溦4月底推出首張個人大碟《哭牆》。

星夢歌手谷婭溦（Vivian）自2015年以踢館身份參加節目《超級巨聲4》後奪亞軍，便留在香港發展，轉眼入行6年，經歷過語言不通、抑鬱症及事業的高山低谷，谷婭溦終於在4月底迎來首張個人大碟《哭牆》。

谷婭溦接受TOPick專訪分享「BB」出世的心情複雜，既興奮又緊張且期待：「這是一種很複雜的心情，小時候未有幻想過出碟，覺得這個概念太深奧，反而訂立了目標是要在紅館開演唱會，現在出碟就算是達成第一部分的目標，也算是6年來給家人的一個交代。」

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▲ 谷婭溦出道6年，今年正式推出首張大碟《哭牆》。（陳家瑩攝）

入行6年首出碟 家人由反對到認同

出身中國武漢的谷婭溦成長於嚴厲的教師家庭，自言爸爸是傳統式中國嚴父，令她走在這段追夢的道路上受過不少反對：「來了香港6年，以前他們總是不知道我在做甚麼，加上早前的工作不多，但我又未必常回家，令他們更疑惑我的工作，亦會生氣，覺得我不務正業，叫我不要再唱歌。」

幸好，Vivian用時間證明努力沒有白費，大碟不但記載了她獨自前來異鄉闖蕩的經歷，既是她成長的見證，也像是修補父女關係的橋樑：「以前對爸爸有很大意見，心底裏知道他會在別人面前稱讚我為我感辛苦，但他就是不會開口。」

谷婭溦表示今次做到成績讓父親看，他亦終於同意女兒交出功課：「其實他年紀大身體不好，我不想他常為我動怒所以會勸他，他也慢慢聽多了話，父女關係有很大改善。」

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異地追夢曾失意 從艱難領悟珍惜

谷婭溦首張個人專輯《哭牆》共收錄11首歌曲，是Vivian來港6年的作品，當中包括參與創作過程的《該如何放棄愛》及《別再回頭》。

當中《安守本份》是Vivian出道的第一首廣東話歌曲，但當時的她因不諳廣東話，故出歌後被抨擊令她步入事業低潮。後來，她花盡苦功練習廣東話發音，在情緒最低谷時發奮唱出《哭牆》，雖然事隔3年才推出，但努力終被看見，歌曲大受歡迎。

Vivian形容事業有起有跌，像是在坐過山車，亦感激自己一路走來的堅持：「碟中有首歌叫《我為我堅強》很代表到我，歌曲講一個女孩子為自己打拼爭取，而我也是一個人來香港，學廣東話、適應香港文化，這種為夢想奮鬥的努力，我也為自己感到驕傲。」

▲ 谷婭溦的爸爸曾非常反對女兒做歌手。（截圖）

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縱然6年才推出首張專輯，但這種慢慢走來的結果，也讓Vivian更懂珍惜：「的確會覺得自己走得有點慢，不喜歡出聲，也不懂爭取，連大型節目排位時亦總靠邊站。」

有人曾告訴她，這種生存方式在娛圈較蝕底：「但我不是會造新聞，如果勉強做會更不快樂，唯有在音樂上出不同作品，唱更多的Cover，做一首別人聽不到我便再做多一首，以量取勝我信總有日會被聽到。」

Vivian續指：「一步步走上去的途中可能會有很多痛苦難過的事，但也會有意想不到的驚喜，其實有些艱難是值得享受，也正因為這些艱難的時光造就了我音樂上更豐富的靈感及情感演繹。」

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學戲劇自我增值

唱歌外，Vivian亦不忘增值，在2019年抽空回到中央戲劇學院，修讀為期4個月的戲劇表演課程，為加入電視圈拍攝劇集努力。

她分享再做學生的感受：「我花了3個月時間準備考入學試，要考聲樂、跳舞、朗誦及獨腳戲。戲劇是我從未曾接觸的一環，我是慢熱的人要解放天性真的覺得很困難，一開始上堂老師叫我扮演小狗也會很害羞，學了幾個月後才慢慢好起來，亦很享受演戲，因為音樂與表演就是我生命中最熱愛的事。」

谷婭溦亦透露正在拍攝新劇，演繹被虐待的柔弱角色，需要投入全新狀態。

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▲ 谷婭溦形容6年來的歌手路像過山車。（陳家瑩攝）

面對負評 處之泰然

找到事業目標及方向的Vivian亦未有再介意負評，心態漸漸放輕：「有段時間情緒很有問題，因為以前的我看評論會很難過很生氣，雖然現在都會看，但釋懷了很多。中肯及有用的批評意見會接納，但若是惡意人身攻擊便不放心上，這樣我會輕鬆很多。」

她深明人始終不是完美，亦沒可能讓所有總有都喜歡自己：「但我的性格很倔強，批評會成為動力，要出更多好歌，令不喜歡的人慢慢接受我。」

6年來的高低起跌，成就了今天的谷婭溦，她不曾埋怨所經歷的不幸與辛酸，反感激所遇過的歷練：「人一定要有經歷，如果前半生太順利，有日遇上打擊便會一沉不起，相反現在我知道即使將來再難過我亦會捱得過，因為我懂得如何化解心結及看開，不會再執著，而是要調好心態，在這一行內才可飛得更遙遠。」

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場地：Flames

記者：陳家瑩

同場加映：蘇韻姿專訪