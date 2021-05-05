  • 30°C
香港時間 : 2021505日 (週三) 15:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】接種2劑輝瑞疫苗仍不敵變種病毒　印度裔美國傳染病專家染疫病逝

健康 14:59 2021/05/05

分享：

熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

印度裔美國傳染病專家染疫病逝

全球新冠肺炎疫情未止，多國出現變種病毒。印度疫症大爆發，83歲印度裔美國傳染病專家Rajendra Kapila接種2劑輝瑞疫苗，但仍敵不過印度變種病毒，本周一（3日）染疫病逝。

綜合外媒報道，有消息人士指Rajendra Kapila生前曾往北方邦（Uttar Pradesh）的加濟阿巴德 (Ghaziabad)，照顧其患病的岳父，惟他很快就感染新冠肺炎，於5月3日病逝。Rajendra Kapila於印度西孟加拉省（West Bengal）加爾各答聖塞維爾學院（St. Xavier's College Calcutta）取得醫學博士學位後，在印度德里大學（University of Delhi）獲得醫學學位。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

他在印度爾溫醫院（Irwin Hospital）完成住院醫生訓練後，移居美國，在新澤西州紐瓦克市（Newark）馬特蘭醫院（Martland）任實習生、住院醫生及研究員。Rajendra Kapila於1973年獲得UMDNJ大學任命，其後於1976年獲得大學醫院任命。他為新澤西州傳染病學會的創始成員，並獲得UMDNJ的卓越教學獎和終身成就獎，為一名傳染病專家。

印度疫情嚴峻，目前累計確診個案已逾2066萬宗，死亡人數逾22.6萬人，醫療系統崩潰。

點擊相片了解印度疫情：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：【活得健康啲】洗衣機嗱喳污漬曝光　專家拆解日日洗衫原來是用污水

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【新冠肺炎】印度連續12天單日逾30萬人染疫　民眾為賀政黨獲選上街開派對零社交距離
10:55 2021/05/04
【新冠肺炎】印度連續12天單日逾30萬人染疫　民眾為賀政黨獲選上街開派對零社交距離
【人山人海】印度70萬人落水歡度節慶信「恆河保佑」　參加者無視疫情2600人證實染疫
13:44 2021/05/01
【人山人海】印度70萬人落水歡度節慶信「恆河保佑」　參加者無視疫情2600人證實染疫
【印度人間煉獄】妻子染疫亡村民憂播毒不准火化　印度7旬翁獨自搬屍乏力蹲路邊
12:35 2021/04/30
【印度人間煉獄】妻子染疫亡村民憂播毒不准火化　印度7旬翁獨自搬屍乏力蹲路邊

你可能感興趣

【新冠肺炎】印度連續12天單日逾30萬人染疫　民眾為賀政黨獲選上街開派對零社交距離
10:55 2021/05/04
【新冠肺炎】印度連續12天單日逾30萬人染疫　民眾為賀政黨獲選上街開派對零社交距離
【人山人海】印度70萬人落水歡度節慶信「恆河保佑」　參加者無視疫情2600人證實染疫
13:44 2021/05/01
【人山人海】印度70萬人落水歡度節慶信「恆河保佑」　參加者無視疫情2600人證實染疫
【印度人間煉獄】妻子染疫亡村民憂播毒不准火化　印度7旬翁獨自搬屍乏力蹲路邊
12:35 2021/04/30
【印度人間煉獄】妻子染疫亡村民憂播毒不准火化　印度7旬翁獨自搬屍乏力蹲路邊
健康問題 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 傳染病 美國 印度

最高瀏覽

【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
11:37 2021/04/27
【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
【生命鬥士】肝腫瘤漲大不知能撐多久　李明蔚感謝好友打氣：已明白生存意義
11:40 2021/04/07
【生命鬥士】肝腫瘤漲大不知能撐多久　李明蔚感謝好友打氣：已明白生存意義
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺