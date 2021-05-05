【變種病毒】接種2劑輝瑞疫苗仍不敵變種病毒　印度裔美國傳染病專家染疫病逝

▲ 印度裔美國傳染病專家染疫病逝

全球新冠肺炎疫情未止，多國出現變種病毒。印度疫症大爆發，83歲印度裔美國傳染病專家Rajendra Kapila接種2劑輝瑞疫苗，但仍敵不過印度變種病毒，本周一（3日）染疫病逝。

綜合外媒報道，有消息人士指Rajendra Kapila生前曾往北方邦（Uttar Pradesh）的加濟阿巴德 (Ghaziabad)，照顧其患病的岳父，惟他很快就感染新冠肺炎，於5月3日病逝。Rajendra Kapila於印度西孟加拉省（West Bengal）加爾各答聖塞維爾學院（St. Xavier's College Calcutta）取得醫學博士學位後，在印度德里大學（University of Delhi）獲得醫學學位。

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他在印度爾溫醫院（Irwin Hospital）完成住院醫生訓練後，移居美國，在新澤西州紐瓦克市（Newark）馬特蘭醫院（Martland）任實習生、住院醫生及研究員。Rajendra Kapila於1973年獲得UMDNJ大學任命，其後於1976年獲得大學醫院任命。他為新澤西州傳染病學會的創始成員，並獲得UMDNJ的卓越教學獎和終身成就獎，為一名傳染病專家。

印度疫情嚴峻，目前累計確診個案已逾2066萬宗，死亡人數逾22.6萬人，醫療系統崩潰。

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責任編輯：羅嘉欣