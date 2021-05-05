【嬰兒黃疸】滿月BB黃疸嚴重港媽不想去醫院　網上問診反被鬧爆︰以為網民係醫生

▲ 港媽不想帶黃疸嚴重的BB去醫院，網上問診反被鬧爆。

不少嬰兒出生後都有黃疸問題，只要按醫生建議處理，一般數星期便慢慢減退。一名港媽於社交媒體指出，其滿月的孩子黃疸嚴重，卻不想帶BB去醫院看醫生，於是網上問有何解決方法，隨即被網民鬧爆。

網上問解決黃疸方法

近日有網民向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，附上該名港媽在一個群組的發帖截圖，內容是︰

BB已經滿月，但係黃疸仲係好犀利，唔想去醫院，請問如何緩解？

投稿的網民直斥「呢啲人生仔前真係要考牌先」，帖文亦引起其他網民熱議。有人指出黃疸可大可小，若不及時處理恐怕會影響嬰兒健康，而且網民不是醫生，留言「唔去醫院點知嚴唔嚴重呢？」、「為BB好，真係要去醫院檢查」。點擊看更多網民意見︰

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帶BB曬太陽可減退黃疸？

有網民建議，「同BB出去曬吓太陽」來令黃疸減退，不過有人批評「叫佢曬吓太陽就退先好笑，健康院寫到明曬太陽係無用」。另有網民提出，港媽可能害怕疫情下帶BB去醫院或健康院，擔心感染病毒風險，但有網民認為「依家唔去醫院都有機會感染，完全無諗過黃疸可以好嚴重」。

兒科醫生︰BB長時間曬太陽或致皮膚灼傷

兒科專科醫生梁卓華曾表示，黃疸一般在嬰兒出生後第2至第3天出現、第6至第7天是高峰期，至嬰兒出生後約2至3星期，肝臟逐漸成熟可有效處理膽紅素。可是若果膽紅素過高，可能導致黃疸上腦，阻礙腦部發展：

膽紅素進到腦部沉積而傷及中樞神經，或會造成永久性神經功能障礙，例如認知障礙、失聰等。

梁卓華提到，臨床上曾接觸有媽媽每日都讓BB在窗邊曬太陽，希望黃疸及早減退，但他強調治療黃疸的「照燈」治療，一般需連續照射不少於6至8個小時才有效，若BB長時間曬太陽，可致皮膚灼傷或眼睛受損。

據衛生署資料，若嬰兒出現黃疸現象，需確保有足夠奶量，避免脫水。由於黃疸在出生後的首數天會持續上升，因此出院後要盡快帶嬰兒到母嬰健康院，或看家庭／兒科醫生跟進情形。

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責任編輯：王明芳