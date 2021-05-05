【無知爸媽】2歲仔被父迫食電子煙痛苦　媽媽拍片分享沒悔意︰我鍾意呀

▲ 馬來西亞有一對父母迫2歲仔食電子煙。

有許多家長為了孩子的健康，會努力戒煙，可是馬來西亞有一對父母沒戒煙外，更過份地迫2歲仔食電子煙。媽媽開心拍片上載社交平台，被網民鬧爆也沒有悔意，反撃自己是孩子的照顧者，有權讓孩子做任何她喜歡的事，包括讓他食電子煙。

父母迫２歲兒食電子煙

據馬來西亞《中國報》及其他媒體報道，近日當地一名女士在Instagram上載一段影片引起爭議，她將丈夫給2歲兒子食電子煙的影片放上網。在影片中，一名約2歲幼童沒穿上衣，只穿著尿片，他坐起來，爸爸手拿電子煙遞向嘴邊迫兒子食，媽媽在場拍片未有阻止。

男童吸了一口電子煙之後，露出痛苦表情，更像迷迷糊糊，爸爸隨即拍打了2次孩子肩膀，似是叫他醒來，並繼續把電子煙放到孩子的嘴，讓他再吸第2口。

▲ 馬來西亞一名2歲男童食電子煙。（影片截圖）

男童沒有反抗地繼續食電子煙，口腔及鼻子都噴出白色煙霧，今次露出更痛苦的表情，咳嗽掩面，狀甚痛苦。母親還向兒子說，已經吸第3次了，問他應該說甚麼，似乎是要兒子感謝爸爸說出「謝謝」。

媽媽分享影片︰我鍾意呀

媽媽在IG發布影片，網友紛紛留言大罵這對父母行為不妥，涉及照顧孩子不善、虐待兒童。可是男童媽媽沒有悔意，更反撃表示「我鍾意呀」，她上載甚麼隨她高興，如果覺得厭煩就不要follow她的IG，更直言︰「我的小孩我高興，我是照顧他的人！」，以為家長就有權讓孩子做任何事。

之後，男童父親就在facebook發文道歉說，他們只是開玩笑，希望網民不要再攻擊妻子。「我不是逼迫或虐待他（孩子），我只是開玩笑」。此外，他將責任推向2歲兒子，「他的性格不安分又野蠻，喜歡玩不是兒童的玩具」、「如果他要一個東西，就一定要得到」，似指是2歲兒子自己要食電子煙。

據悉，當地警方未接獲相關報案，但目前正在積極找尋影片上傳者，即男童母親的身分和下落，現在主動調查有關案件。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

電子煙危害健康

據本港衞生署控煙酒辦公室的資料，電子煙油包含至少數十種化學物質，包括尼古丁及各種致癌物，如甲醛和乙醛。電子煙危害健康，跟傳統捲煙一樣，電子煙使旁人曝露於二手煙之中，並接觸到多種有害物質，包括尼古丁、甲醛、乙醛、煙草特有亞硝胺等。此外電子煙的二手煙可依附在塵埃及物件表面一段時間後再被釋放到空氣中，造成三手煙。

同場加映︰嬰兒黃金急救4分鐘 香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳