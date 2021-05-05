【年輕爸爸】男生14歲當爸爸大學時期育3孩　畢業後接管家族生意網民稱「人生勝利組」

▲ 台灣一名男生在網上討論區發文，指自己14歲便當上爸爸。

不少人14歲時還是一名懵懵懂懂的中學生，台灣一名男生卻在此年紀當上爸爸。日前有網民在網上討論區「Dcard」發文，指自己在中一時與女同學初嘗禁果，對方意外懷孕，兒子出生後決定交由父母代為照顧。及後他與該位女同學共組家庭，在大學時期更成為3孩之父，畢業後接管家族生意，令網民驚嘆是「人生勝利組」。

14歲初嘗禁果

現年30歲的樓主日前在文中分享，指自己在中一時去女同學家中做作業，兩人初嘗禁果，女方意外懷孕。由於女方於單親家庭長大，其姊姊同樣是未成年媽媽，沒有能力照顧小孩，便交由男方照顧。樓主指自己最初為此感到苦惱，不知如何將兒子養育成人，及後決定交由父母代為照顧。

樓主指其堂兄因妻子不孕，曾提出幫忙收養孩子，樓主思量過後，決定親自撫養，

我最喜歡抱着他一起看卡通。

大學時期成3孩之父

他指父母有做小生意，生計不成問題。樓主成年之後，迎娶女同學組織家庭，妻子高中畢業後便到他父母身邊幫忙，自己則繼續升學。就讀大學期間，妻子兩度懷孕，誕下次女及細仔；樓主笑言自己成為班上最年輕的3孩之父，也是「全班第1個結紮的男人」。

樓主碩士畢業後，曾在科技公司工作一段時間，及後決定請辭，接管家族生意。他指自己現時30歲，長子已16歲，但身邊不少朋友仍然單身。與子女情同兄弟妹的他，指現時最期待陪同長子考大學，

我可以找以前的老師幫忙寫推薦信，說不定父子還能找同一個指導教授！

帖文引來網民討論，有人指樓主是「人生勝利組」，年紀輕輕便人財兩得；也有人認為樓主運氣好，出生在小康之家，「要是家裏沒錢還這樣搞，那小孩還真的就送人領養，更別提生3個」。

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責任編輯：王明芳