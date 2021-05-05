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【強制檢測】強制檢測擴大涉多間幼稚園　港爸門診撲「糞便樽」始知無得派

社會 12:24 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

何先生走訪多間普通科門診欲為子女取糞便檢測包不果。

本港新冠肺炎疫情反覆，強制檢測處所急增，就連爆發上呼吸道感染的學校亦須列入強制檢測名單。不過有家長需為無徵狀的年幼子女作糞便樣本檢測，惟投訴指走訪多間普通科門診取樣本檢測包撲空，到私家診所查詢，卻獲要求需攜同子女求診始獲發樣本包，批評政府推強制檢測卻未有做好配套。

家長何先生育有一對3歲及5歲兒子，因大兒子就讀學校爆發上呼吸道感染、自己、太太及幼子均則曾訪疫廈，一家四口須強制檢測。何先生表示，今早為兒子取糞便樣本檢測包，走訪三間普通科門診仍撲空。

他指，獲門診護士提醒需到私家醫生取樣本檢測包，惟向私家醫生查詢，對方又指需攜同子女就診才獲派樣本包，形容要求荒謬，直指小朋友沒有病徵，卻為領取檢測樣本包「睇症」的安排不合理。

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何先生坦言，亦曾考慮為子女安排接受鼻咽採樣檢測，獲太太反對，擔心對小朋友造成傷害，而社區檢測中心亦不建議6歲以下小童做鼻咽採樣。

他稱，須強制檢測的人愈來愈多，又多了學校需要強制檢測，政府加強強制檢測的同時，對小朋友的配套極為不足。

我無知囉，原來要到私家醫生睇症先有「糞便檢測包」派，其實小朋友無徵狀，政府推強檢時，點解無配套予家長？

他強調，不可能要求家長頻撲走訪私家醫生就診，促當局增加門診檢測包派發量。

TOPick已向衞生署及醫管局查詢。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡
 

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