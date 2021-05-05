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【電話騙案】接獲疑假冒衞生署電話稱須檢疫檢測　市民：大家千萬小心咪中計

社會 12:37 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有市民收到懷疑假冒衞生署電話指須檢疫及檢測。（資料圖片）

新冠疫情持續，近日變種病毒更殺入社區，如有大廈居民被檢出帶變種病毒，整棟大廈的住戶均須撤離檢疫。近日有不少市民投訴，指收到疑似假冒衞生署電話，電話錄音中稱須有關人士被通知須檢疫，有市民表示「嚇到心跳飆升過百」，及後發現有關招數為「騙案技倆」，提醒其他人千萬小心「咪中計」。TOPick已就事件向衞生署及警方作出查詢，暫未有回覆。

近日有不少市民都收到懷疑假冒衞生署的電話「91472877」，電話錄音中一名男子聲稱早前已聯絡有關人士，惟因沒有接聽而發出最後的通知，並要求接聽者帶備身份証明文件和更換衣物，準備接受檢疫隔離。有市民表示自己「嚇到心跳飆升過百」，他隨即致電防疫熱線查詢事件，及後得知疑是騙案技倆。

熱線查詢的姑娘話。真正的聯絡係先致電將要隔離的人士，核實身份後至表明係衞生署的來電。不會有留言電話錄音。更不會有話音指示比你揀！(我個留言就係叫我按號碼了解更多資料) 。 大家千萬小心咪中計！

另有市民指，有同事收到一個只有7個數字的電話號碼「+8526983745」，聲稱是由衞生署來電，說其可能「中招」，要求她做核酸檢測，並轉介一個熱線電話29618989，在接通有開電話後，需要輸入個人資料等，「後經警方証實係騙案電話」。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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