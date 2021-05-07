【超市大搜查】幼童用防曬品可致敏感皮膚紅腫出疹　6款不含防腐劑香料嬰兒防曬產品清單

▲ 幼童用防曬品可致敏感皮膚紅腫出疹，6款不含防腐劑香料嬰兒防曬產品清單。

剛過立夏，與陽光玩遊戲的夏天來臨，搽好防曬是每次出門的必要步驟。不過，有不少家長選擇幼童防曬產品時，或選購多種功效產品，當中包括美白、遮瑕等功效。然而，皮膚科專科醫生陳厚毅表示，兒童6個月大開始，已可使用防曬產品保護皮膚，但家長要認住致敏成分，包括防腐劑「methylisothiazolinone」（簡稱MIT）及Paraben，幼童搽上致敏成分的防曬產品，嚴重會產生皮膚敏感，引致濕疹，或令濕疹變差。

TOPick搜羅了市面上常見防曬乳，根據包裝標籤所列，比拼各款產品的成分：

▲ 6款防曬乳成分大比拼。

Aveeno Baby嬰兒低敏溫和防曬乳（SPF 50）

Aveeno Baby嬰兒低敏溫和防曬乳氧化鋅的防曬霜，含有天然燕麥，可全天舒緩嬰兒的嬌嫩皮膚。防曬霜更不含羥基苯甲酸酯，鄰苯二甲酸鹽和香料等對化學配方。

Neutrogena 嬰兒防曬乳液（SPF 50）

Neutrogena 嬰兒防曬乳液依靠氧化鋅技術來保護UVA / UVB。，它更獲得美國濕疹協會的認可印章，屬天然和無刺激性的配方。

和光堂嬰兒保濕防曬霜（SPF35）

和光堂嬰兒保濕防曬霜以母乳中含有的對人體皮膚有保濕效果的成分為原料，加入低聚醣、磷脂及肌醇等作為保濕成分。另防曬霜無紫外線吸收劑、無香料、無著色、無防腐劑、無酒清及無礦物油，屬於低刺激性，適合寶寶嬌嫩的肌膚。

香蕉船寶寶溫和物理防曬乳（SPF50）

香蕉船寶寶溫和物理防曬乳採用溫和的配方, 物理防曬乳減少25％的成分，不含紫外線吸收劑、二苯甲酮、礦物油及香料，不過6個月以下的嬰兒使用前須諮詢醫生。

ANESSA極防水輕補濕低敏UV乳霜（SPF35）

ANESSA極防水輕補濕低敏UV乳霜成份主要含有50%護膚精華，例如牡丹根精華、透明質酸等，另外不含酒精、防腐劑Paraben、香料及色素，適合嬰幼兒使用。

水寶寶嬰幼兒滋潤防曬乳噴霧 （SPF50）

水寶寶嬰幼兒滋潤防曬乳噴霧獲美國兒科醫生推薦，以溫和保濕配方研製而成，不含色素，二苯甲酮、防腐劑Paraben及甲氧基肉桂酸辛酯（Octinoxate），含維他命E。

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家長認住致敏成分

1. 防腐劑 methylisothiazolinone

皮膚科專科醫生陳厚毅接受TOPick訪問時表示，兒童6個月大開始，已可使用防曬產品保護皮膚。兒童防曬成分與大人相若，但需標籤成分表中的「methylisothiazolinone」（簡稱MIT），中文譯名是「甲基異噻唑啉酮」，是常見的防腐劑。

▲ 皮膚科專科醫生陳厚毅指，兒童搽上致敏成分的防曬產品，嚴重會產生皮膚敏感，引致濕疹，或令濕疹變差。（陳靜儀攝）

陳醫生稱，兒童搽上致敏成分的防曬產品，嚴重會產生皮膚敏感，引致濕疹，或令濕疹變差，濕疹嚴重會令皮膚痕癢及發炎，引致皮膚流膿、紅腫刺痛，甚至細菌入血，會有生命危險。他亦曾指出，小童皮膚幼嫩及易敏感，部分小童未必適合使用成人用的防曬用品。

如部分防曬液有遮瑕成分，對小童來說無需要，另外有些成人防曬用品因可能含較易致敏防腐劑如Paraben及MIT等，容易引致小童皮膚敏感或令濕疹更嚴重。

【防曬包裝】防曬產品包裝要識睇 皮膚科醫生：兒童使用SPF 30防曬已足夠

香港專業教育學院應用科學系講師周卓峰指防腐劑是護膚品中重要的成分，可以防止產品變質，只要所用的防腐劑沒有令個別人士產生皮膚不適反應，消費者應該可以安心使用有關的護膚品。

不過，MIT被美國ACDS評為2013年的「年度致敏物質」，潤膚乳中若含有MIT成分，或可釋出甲醛防腐劑，可能令幼兒和部分人士產生敏感反應的情況越見普遍。消委會建議，濕疹患者或皮膚敏感人士不宜選用含有MIT成分的潤膚乳。

Parabens（對羥基苯甲酸酯）亦是另一常見防腐劑，Parabens類防腐劑常用於水性劑型中，包括乳液、洗面產品等，但由於屬高度致敏原，皮膚乾燥、濕疹患者及有傷口人士並不建議使用，或致痕癢、紅腫及發炎。

2. 香料成分 hydroxyisohexyl 3-cyclohexenecarboxaldehyde

在歐洲，hydroxyisohexyl 3-cyclohexenecarboxaldehyde（HICC）是26種可致敏香料成分中最常見引致皮膚過敏的香料。

消委會引述2011年歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）的意見書指，基於HICC所引致的過敏個案宗數多，即使使用濃度降低200ppm，繼續在化妝品應用對某些消費者並不安全，認為不應在消費品中使用。不過，目前歐盟化妝品條例仍未禁用該香料成分。

3. 柔軟劑 cyclopentasiloxane（環戊矽氧烷）

柔軟劑常見於乳霜、防曬等產品，作用是令產品好塗抹，用後觸感柔滑清爽。皮膚科專科醫生陳湧早前接受訪問時表示，此乃矽的產品，可在皮膚表面形成一層保護層，減低水份經皮膚表面揮發而流失。但有研究指若不慎吸入肺部，有機會影響人體內的荷爾蒙，干擾內分泌。

陳厚毅醫生稱，防曬品一般可分為物理性和化學性兩大類。物理性的防曬品會在皮膚上形成一層屏障，把紫外線反射走，所以有機會在皮膚上呈白色，或質感較厚重黏身；化學性防曬品是藉化學成分來分解紫外線，質感就較薄身乾爽。有皮膚敏感病史和濕疹的兒童最好用物理性防曬，而其他兒童可以使用化學性防曬品。

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責任編輯：梁節儀、黃存新