【育兒心得】家長最頭痛「怕羞型」孩子　幼兒教育專家教3招助改善

▲ 伍寶珠博士指出，即使孩子對害羞比較敏感，家長也不能否定他們的感受。（iStock圖片）

筆者經常指出，每個孩子都是獨一無二的，而每個小朋友都有自己的個性。惟家長一般最頭痛的是「怕羞型」孩子。究竟孩子怕羞的個性可以改變嗎？

小朋友表現怕羞通常因為初次踏足陌生環境、需要與陌生人接觸。我們先要理解怕羞孩多一點，有同理心才能真正幫助他們。小朋友怕羞可能是天生性格，但亦可以簡單理解為「天生對某些事物」較敏感，容易被觸動其怕羞的感覺。要能幫助他們，首先忌急進。須知道小朋友表現緊張、怕羞，並不是我們迫他們多試幾次，請他們放膽試就可以。強迫、威脅、利誘，只會讓小朋友更緊張、更怕羞，甚至更討厭去試。

家長們可以投其所好，減少他們對事物的恐懼感。如果想幼兒不怕接觸陌生人，先選擇一些幼兒喜歡的地方，讓他在有安全感的環境下接觸陌生人，放下戒心成功機會自然高。如果要去一個新環境接觸陌生人，那麼事前約定、心理準備，仔細描述環境細節就免不了，因為這樣才能建立幼兒內心的安全感。初到新環境，家長亦不妨給予幼兒多點觀察時間，讓他慢慢習慣環境與氣氛，才進入預設的活動，如面試、朋友聚會等。

此外，害羞的孩子一般亦怕過度被注視。所以，當幼兒身體語言有異，如發現幼兒有退縮的表現，家長不妨告訴孩子，不用怕，你會在他身邊，你們可以一同等待直至他感覺舒服一點，或者大家設一個同意的時限，如10分鐘、20分鐘等才進行活動，甚至給他一個簡單的擁抱表示支持，這都會讓幼兒不至立刻「啟動」緊張、害羞按鈕。

當以上各項都做好了，家長可以嘗試邀請幼兒參與活動、接觸陌生人，但都只是邀請，不要強迫，謹記愈是被強迫的情境，更容易讓孩子感到威脅，反而加劇幼兒的害羞情緒，讓孩子更想逃避或發難。

每個人對敏感的事都不一樣，即使我們的孩子對害羞比較敏感，我們也不能否定他們的感受。

全文刊於《經濟日報》專欄「博士童行」，原題為「孩子怕羞怎樣辦」。

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