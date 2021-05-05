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【KO口罩肌】炎夏焗熱如何對抗口罩肌　實行潔膚控油清瘡三部曲

休閒消費 13:04 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

焗熱天氣，如何解決口罩肌？（iStock圖片）

焗熱的天氣加上長時間戴著口罩，肌膚不但油脂分泌旺盛，更不能正常呼吸，繼而產生毛孔粗大、暗瘡等問題。不想油光滿面影響儀容及皮膚健康？先要從潔面功夫著手，更要配合使用針對性的護理產品，以維持水油平衡。若然暗瘡已經形成，就要使用具抗炎功效的修護產品，問題便可漸漸迎刃而解。

含有竹碳粉末、矽珠微粒及高嶺土的淨肌防禦活炭磨砂面膜，幫助吸收面部多餘油脂、污垢及雜質，集磨砂加面膜於一身，提供深層清潔及排毒的雙重功效，使肌膚更平滑、清透、明亮。（$255 / Clinique）（品牌提供）

保持肌膚清爽潔淨

每天早、晚使用具去油成分的潔膚產品，以防油脂阻塞毛孔，最好每星期敷一次控油或深層清潔面膜。但要注意想控油卻最忌不停洗面，過度洗走面油，皮脂腺反而會分泌更多油脂來滋潤皮膚，帶來反效果。

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控油補濕同時進行

想減少肌膚的油脂分泌，可塗上不含油份的控油乳液或精華，但必須同時具補濕功效，才能達到水油平衡。不過留意大多的控油產品都有水楊酸、果酸和維他命A酸等這些能有效控制油脂分泌的成分，皮膚容易敏感的人使用時要特別注意。

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清瘡先要消炎

過盛的油脂堵塞毛孔，皮脂腺容易出現慢性炎症，加上空氣中的污垢被氧化後變成細菌，便會引致暗瘡生長，如暗瘡長時間被口罩覆蓋，更會令問題加劇。此時可使用具抗炎消腫功效的暗瘡產品，透過紓緩成分將暗瘡及紅印消褪，並加速傷口癒合。

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產品查詢︰ 樂本健（2516 9392）
IPSA（3903 8931） Papulex（3605 5888）
WOVE（2493 2000） Dr.Jart+（2505 5023）
Clinique（3188 1112） FILORGA（3108 9738）
GABI+SKIN（5408 9128） CANVAS（3695 3155）
SkinCeuticals（2682 8281） La Biosthetique（2191 2222）

記者︰梁靜詩

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