【KO口罩肌】炎夏焗熱如何對抗口罩肌 實行潔膚控油清瘡三部曲
休閒消費 13:04 2021/05/05
焗熱的天氣加上長時間戴著口罩，肌膚不但油脂分泌旺盛，更不能正常呼吸，繼而產生毛孔粗大、暗瘡等問題。不想油光滿面影響儀容及皮膚健康？先要從潔面功夫著手，更要配合使用針對性的護理產品，以維持水油平衡。若然暗瘡已經形成，就要使用具抗炎功效的修護產品，問題便可漸漸迎刃而解。
保持肌膚清爽潔淨
每天早、晚使用具去油成分的潔膚產品，以防油脂阻塞毛孔，最好每星期敷一次控油或深層清潔面膜。但要注意想控油卻最忌不停洗面，過度洗走面油，皮脂腺反而會分泌更多油脂來滋潤皮膚，帶來反效果。
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控油補濕同時進行
想減少肌膚的油脂分泌，可塗上不含油份的控油乳液或精華，但必須同時具補濕功效，才能達到水油平衡。不過留意大多的控油產品都有水楊酸、果酸和維他命A酸等這些能有效控制油脂分泌的成分，皮膚容易敏感的人使用時要特別注意。
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清瘡先要消炎
過盛的油脂堵塞毛孔，皮脂腺容易出現慢性炎症，加上空氣中的污垢被氧化後變成細菌，便會引致暗瘡生長，如暗瘡長時間被口罩覆蓋，更會令問題加劇。此時可使用具抗炎消腫功效的暗瘡產品，透過紓緩成分將暗瘡及紅印消褪，並加速傷口癒合。
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記者︰梁靜詩