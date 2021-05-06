【孝順女】泳兒母親中風6年盼奇蹟出現　曾歷失聲感人生迷失：唱歌給誰聽

泳兒（Vincy）出道以來公認有一把靚聲，入行16年的她，卻坦承一度因在樂壇找不到定位而感迷失，同時因母親中風入院，加上歷失聲健康響警號，令泳兒備受不少壓力。

跌到最暗處，泳兒今年以破斧沉舟心態，唱出低谷心情的《溝渠暢泳》，卻迎來柳暗花明，泳兒多年來的努力，終於被人看到。

早前在ViuTV頒獎禮，泳兒以《溝渠暢泳》摘下十首金曲獎之一，台上感動而泣，眼淚源自內心的激動。她解釋：「因為獎項是由觀眾投票選出，沒想過歌曲會受大家喜歡，加上很久未去過有現場觀眾的頒獎禮，整件事好熱血，平時我好怕講錯說話，但那刻一切由心而發，自然便哭出來。」

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▲ 泳兒奪《Chill Club》歌曲獎時心情激動。（取自IG）

不再做「乖乖女」

泳兒05年出道，被喻為靚聲新人，這些年來予人感覺都是斯斯文文，至今年《溝渠暢泳》始迎來突破，由形象至曲風，都打破泳兒「乖乖女」的框框。

打從一開始，泳兒已構想了《溝渠三部曲》，做一系列暗黑主題作品。「最初公司都擔心我會走得太偏峰，大眾不易受落，第一首歌《溝渠暢泳》是試試反應，估不到外間又頗接受，也要多謝公司給我很大自由度，因為現在做歌不容易，做新的嘗試需要冒險精神。」

▲ 新歌《孤毒》由病毒作主題，曾擔心疫情下推出不適宜，最後也放膽一試。

《溝渠暢泳》後，詞人周耀輝緊接交出續篇《所有遺失的東西》及全新作品《孤毒》。後者更由病毒現象延伸到人的孤獨感，道出泳兒的心魔。她坦言歌手表面五光十色，但回到家面對各種困難，仍是要獨力承擔，這種落差比很多其他工作來得大，孤獨感也是如此滋生。

可是泳兒非獨居，有男友作伴的她，不諱言孤獨感源自內心，也是性格所然。「因父母都是很內斂的人，由細到大，自己性格都非很外向，很少把內心感覺流露，但又很奇怪地自己入了娛樂圈，出道時很細膽，只會站在一邊，不懂打開話題，漸漸就有孤獨感，一直在想怎樣可以跟別人溝通，好好表達情感。」

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泳兒形容，父親個性比較踏實，不鼓勵子女冒險；母親則相對進取，自己性格也是兼融父母特質，亦很感謝父母當年支持她入行做歌手。

歷經巨變陷低潮

泳兒跟媽媽感情要好，可是6年前母親突然腦出血入院，雖然走過死亡關口，卻因中風致行動不便，至今仍需住療養院。歷經巨變的泳兒，除要承擔沉重醫藥費，也要安撫家人的情緒，一度揚言壓力崩潰，加上事業走到瓶頸位，自言是人生低谷。

她憶述：「當時感覺好疲倦，想不通方向，同時間經歷失聲，在樂壇感到找不到定位，每日不知做著甚麼，不知為何要唱，別人為何要聽，心情非常低潮。」

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▲ 泳兒形象迎來突破。（攝影：黃建輝）

走到絕處非末路，跌到谷底反而夠膽去搏，泳兒慶幸工作上遇到有默契的團隊，令她重新找到方向，如同《溝渠暢泳》一樣，在暗黑中看到希望。

她感性道：「我不敢講自己很勤力，因為一定有人比我勤力，但自己好認真做每一件事，不論大小場出演出都會好尊重。當歌手像表面華麗，其實也像平凡人一樣有失意時候，慶幸現在找到音樂班底，把自己以至創作人的想法呈現出來。」

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泳兒跟髮型師男友Ziv拍拖近十年，人生路上互相扶持，不過泳兒笑道跟伴侶相處總帶著喜感。「我平時很少跟他討論工作上的事，因為他常會取笑我，像早前去完頒獎禮，回家期望他會講些恭賀話，可是卻又笑我這樣那樣，其實明白他很支持，但就會用搞笑方式表達。」

愛情和工作皆如意，泳兒唯一的掛慮便是家人。她稱媽媽的身體狀況已穩定，但仍要住在療養院，而因疫情關係，這一年來只能用視像探望媽媽。

母親節在即，泳兒的願望很簡單，便是盼望奇蹟會出現。「其實不止媽媽，我也衷心希望家人都能夠健健康康。」脫下華麗如蝴蝶外衣，泳兒也只是一個平凡女生。

同場加映：林二汶訪問

化粧： Cyrus Lee

髮型： Zivyeunghair@leonardo3

服裝：Charlotte Ng Studio Official

場地：The AIR (The ONE)

記者：區家歷