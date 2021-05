【孝順女】泳兒母親中風6年盼奇蹟出現　曾歷失聲感人生迷失：唱歌給誰聽

泳兒(Vincy)出道以來公認有一把靚聲,入行16年的她,卻坦承一度因在樂壇找不到定位而感迷失,同時因母親中風入院,加上歷失聲健康響警號,令泳兒備受不少壓力。

跌到最暗處,泳兒今年以破斧沉舟心態,唱出低谷心情的《溝渠暢泳》,卻迎來柳暗花明,泳兒多年來的努力,終於被人看到。

早前在ViuTV頒獎禮,泳兒以《溝渠暢泳》摘下十首金曲獎之一,台上感動而泣,眼淚源自內心的激動。她解釋:「因為獎項是由觀眾投票選出,沒想過歌曲會受大家喜歡,加上很久未去過有現場觀眾的頒獎禮,整件事好熱血,平時我好怕講錯說話,但那刻一切由心而發,自然便哭出來。」

▲ 泳兒奪《Chill Club》歌曲獎時心情激動。(取自IG)

不再做「乖乖女」

泳兒05年出道,被喻為靚聲新人,這些年來予人感覺都是斯斯文文,至今年《溝渠暢泳》始迎來突破,由形象至曲風,都打破泳兒「乖乖女」的框框。

打從一開始,泳兒已構想了《溝渠三部曲》,做一系列暗黑主題作品。「最初公司都擔心我會走得太偏峰,大眾不易受落,第一首歌《溝渠暢泳》是試試反應,估不到外間又頗接受,也要多謝公司給我很大自由度,因為現在做歌不容易,做新的嘗試需要冒險精神。」

▲ 新歌《孤毒》由病毒作主題,曾擔心疫情下推出不適宜,最後也放膽一試。

《溝渠暢泳》後,詞人周耀輝緊接交出續篇《所有遺失的東西》及全新作品《孤毒》。後者更由病毒現象延伸到人的孤獨感,道出泳兒的心魔。她坦言歌手表面五光十色,但回到家面對各種困難,仍是要獨力承擔,這種落差比很多其他工作來得大,孤獨感也是如此滋生。

可是泳兒非獨居,有男友作伴的她,不諱言孤獨感源自內心,也是性格所然。「因父母都是很內斂的人,由細到大,自己性格都非很外向,很少把內心感覺流露,但又很奇怪地自己入了娛樂圈,出道時很細膽,只會站在一邊,不懂打開話題,漸漸就有孤獨感,一直在想怎樣可以跟別人溝通,好好表達情感。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

泳兒形容,父親個性比較踏實,不鼓勵子女冒險;母親則相對進取,自己性格也是兼融父母特質,亦很感謝父母當年支持她入行做歌手。

歷經巨變陷低潮

泳兒跟媽媽感情要好,可是6年前母親突然腦出血入院,雖然走過死亡關口,卻因中風致行動不便,至今仍需住療養院。歷經巨變的泳兒,除要承擔沉重醫藥費,也要安撫家人的情緒,一度揚言壓力崩潰,加上事業走到瓶頸位,自言是人生低谷。

她憶述:「當時感覺好疲倦,想不通方向,同時間經歷失聲,在樂壇感到找不到定位,每日不知做著甚麼,不知為何要唱,別人為何要聽,心情非常低潮。」

▲ 泳兒形象迎來突破。(攝影:黃建輝)

走到絕處非末路,跌到谷底反而夠膽去搏,泳兒慶幸工作上遇到有默契的團隊,令她重新找到方向,如同《溝渠暢泳》一樣,在暗黑中看到希望。

她感性道:「我不敢講自己很勤力,因為一定有人比我勤力,但自己好認真做每一件事,不論大小場出演出都會好尊重。當歌手像表面華麗,其實也像平凡人一樣有失意時候,慶幸現在找到音樂班底,把自己以至創作人的想法呈現出來。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

泳兒跟髮型師男友Ziv拍拖近十年,人生路上互相扶持,不過泳兒笑道跟伴侶相處總帶著喜感。「我平時很少跟他討論工作上的事,因為他常會取笑我,像早前去完頒獎禮,回家期望他會講些恭賀話,可是卻又笑我這樣那樣,其實明白他很支持,但就會用搞笑方式表達。」

愛情和工作皆如意,泳兒唯一的掛慮便是家人。她稱媽媽的身體狀況已穩定,但仍要住在療養院,而因疫情關係,這一年來只能用視像探望媽媽。

母親節在即,泳兒的願望很簡單,便是盼望奇蹟會出現。「其實不止媽媽,我也衷心希望家人都能夠健健康康。」脫下華麗如蝴蝶外衣,泳兒也只是一個平凡女生。

